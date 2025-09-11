Глава Прикамья Дмитрий Махонин на выборах 2025 года голосовал при помощи дистанционного электронного голосования. Но делал это на участке, расположенном во Дворце Молодежи в Перми. Там установлен специальный компьютер.
«Дмитрий Махонин приехал во Дворец Молодежи около 12 часов дня. Пообщался с членами комиссий. А после проголосовал через ДЭГ с компьютера, который установлен на каждом участке для тех, кто желает им воспользоваться таким образом», — передает корреспондент URA.RU.
На выборах президента в 2024 году Дмитрий Махонин тоже голосовал во Дворце Молодежи. Но на участке, через бумажный бюллетень.
Также через ДЭГ рано утром 12 сентября проголосовал спикер заксобрания Валерий Сухих. «ДЭГ позволяет выполнить гражданский долг прямо на рабочем месте. Проголосовал с утра — первый и главный пункт рабочего графика на сегодня успешно исполнен», — передает слова Сухих telegram-канале «Парламент. Пермский край».
