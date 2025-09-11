Житель Перми, боец добровольческого отряда «Барс» Андрей Долганов одним из первых пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах губернатора Пермского края. В своей беседе с журналистами он рассказал о том, как воевал и почему пришел проголосовать.
«Я работаю на Пермских моторах. Оттуда и уходил на СВО. У нас тогда формировали добровольческий корпус. Переживал, что не попаду в него из-за возраста, но взяли. После истечения контракта вернулся и продолжаю работать на заводе. Голосовать пришел, потому что у меня всегда была активная жизненная позиция. Считаю, что выборы — долг каждого гражданина. Выборы — это инвестиции в наших детей и внуков», — поделился Долганов.
Он отметил, что избирательный участок для него не просто место. В это школе он учился и ему приятно там находиться, встречать знакомых. В завершение беседы он уточнил, что видит, как Пермь меняется к лучшему. «Это нельзя не заметить», — подчеркнул пермяк.
