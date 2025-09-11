11 сентября 2025

Пермяк и участник СВО с позывным «Дед» проголосовал на выборах губернатора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Долганов одним из первых пришел на избирательный участок
Андрей Долганов одним из первых пришел на избирательный участок Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Житель Перми, боец добровольческого отряда «Барс» Андрей Долганов одним из первых пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах губернатора Пермского края. В своей беседе с журналистами он рассказал о том, как воевал и почему пришел проголосовать.

«Я работаю на Пермских моторах. Оттуда и уходил на СВО. У нас тогда формировали добровольческий корпус. Переживал, что не попаду в него из-за возраста, но взяли. После истечения контракта вернулся и продолжаю работать на заводе. Голосовать пришел, потому что у меня всегда была активная жизненная позиция. Считаю, что выборы — долг каждого гражданина. Выборы — это инвестиции в наших детей и внуков», — поделился Долганов.

Он отметил, что избирательный участок для него не просто место. В это школе он учился и ему приятно там находиться, встречать знакомых. В завершение беседы он уточнил, что видит, как Пермь меняется к лучшему. «Это нельзя не заметить», — подчеркнул пермяк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми, боец добровольческого отряда «Барс» Андрей Долганов одним из первых пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах губернатора Пермского края. В своей беседе с журналистами он рассказал о том, как воевал и почему пришел проголосовать. «Я работаю на Пермских моторах. Оттуда и уходил на СВО. У нас тогда формировали добровольческий корпус. Переживал, что не попаду в него из-за возраста, но взяли. После истечения контракта вернулся и продолжаю работать на заводе. Голосовать пришел, потому что у меня всегда была активная жизненная позиция. Считаю, что выборы — долг каждого гражданина. Выборы — это инвестиции в наших детей и внуков», — поделился Долганов. Он отметил, что избирательный участок для него не просто место. В это школе он учился и ему приятно там находиться, встречать знакомых. В завершение беседы он уточнил, что видит, как Пермь меняется к лучшему. «Это нельзя не заметить», — подчеркнул пермяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...