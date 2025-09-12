Россельхознадзор оштрафовал пермский зоопарк

Новый зоопарк в Перми открыли в августе
Новый зоопарк в Перми открыли в августе

Пермский зоопарк получил штраф от регионального управления Россельхознадзора. Руководство зверинца обвинили по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ, которая говорит о нарушениях при содержании животных.

«Было установлено, что в учреждение поступили львы без ветеринарных сопроводительных документов, а также отсутствовали документы, подтверждающие проведение карантина. Также осуществлялась демонстрация животных, которые не прошли оценку соответствия лицензионным требованиям», — сообщается на сайте управления Россельхознадзора.

Проверка пермского зоопарка прошла в августе, отметили в ведомстве. Руководству зверинца кроме штрафа выдано предписание для устранения нарушений.

