Дмитрий Махонин и Алексей Миллер обсудили газификацию Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер по видеоконференцсвязи обсудили перспективы газификации региона. Об этом сообщает телеканал «Россия».
«Мы увеличили газификацию сельской местности региона на 11,5% и дали возможность проводить социальную газификацию в 576 населенных пунктах. Это колоссальный пласт работы. Для того чтобы мы обеспечивали поставку газа до плиты, регионом принято решение о том, что в Пермском крае газификация является бесплатной», — сообщил Дмитрий Махонин.
Итоги газификации Прикамья были признаны рекордными. За пять лет в крае газифицировали 68 населенных пунктов: это более 6 600 домовладений и 44 котельные. За пять лет сотрудничества почти на треть увеличились объемы строительства газораспределительных сетей, это четыре тысячи протянутых к домам труб.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире на телеканале «Россия 24» сообщил о планах обеспечить газом самые северные территории края: «Сейчас закончена линейная часть газопровода до Чердыни, дальше в планах прокладка газопровода до Красновишерска и следующий этап — это газификация до поселка Ныроб. Фактически это самая северная часть территории Пермского края», — сообщил глава региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!