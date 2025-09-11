11 сентября 2025

Дмитрий Махонин и Алексей Миллер обсудили газификацию Пермского края

За пять лет в Пермском крае газифицировали 68 населенных пунктов
Итоги газификации Прикамья были признаны рекордными
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер по видеоконференцсвязи обсудили перспективы газификации региона. Об этом сообщает телеканал «Россия».

«Мы увеличили газификацию сельской местности региона на 11,5% и дали возможность проводить социальную газификацию в 576 населенных пунктах. Это колоссальный пласт работы. Для того чтобы мы обеспечивали поставку газа до плиты, регионом принято решение о том, что в Пермском крае газификация является бесплатной», — сообщил Дмитрий Махонин.

Итоги газификации Прикамья были признаны рекордными. За пять лет в крае газифицировали 68 населенных пунктов: это более 6 600 домовладений и 44 котельные. За пять лет сотрудничества почти на треть увеличились объемы строительства газораспределительных сетей, это четыре тысячи протянутых к домам труб.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире на телеканале «Россия 24» сообщил о планах обеспечить газом самые северные территории края: «Сейчас закончена линейная часть газопровода до Чердыни, дальше в планах прокладка газопровода до Красновишерска и следующий этап — это газификация до поселка Ныроб. Фактически это самая северная часть территории Пермского края», — сообщил глава региона.

