Пермских работодателей заставили выплатить сотрудникам 3 миллиона

Общая сумма задолженности перед работниками составила 3 млн рублей Фото: Алексей Гущин URA.RU

Прокурорская проверка выявила, что в Пермском крае работодатели задолжали своим сотрудникам более трех миллионов рублей. Руководителям компаний «Нерудные строительные материалы» и «Подводспецстрой», после вмешательства прокуратуры, пришлось выплатить всю сумму долга работникам. Информация размещена на сайте «Business-class».

«Прокуратура выявила нарушения прав работников ООО Торговый дом „Нерудные строительные материалы“ и ООО Производственная компания „Подводспецстрой“. Сумма долгов достигла более 3 млн рублей. После вмешательства прокуратуры сотрудники предприятий получили деньги», — указано в сообщении.

Прокурор Кировского района в ходе проверки выяснил, что за январь — февраль 2022 года руководители предприятий накопили задолженность по заработной плате перед 67 работниками. За нарушение трудового законодательства возбудили административное дело в отношении должностных и юридических лиц. Главы предприятий получили штраф — 43 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермской крае работодатель задолжал сельхозрабочим более 350 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры и решения суда компании «Русское поле» и сельхозкооперативу «Советский» пришлось выплатить зарплату за два месяца.