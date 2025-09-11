11 сентября 2025

Пермяки не могут вылететь из Санкт-Петербурга из-за плана «Ковер»

Самолет до Перми задержан из-за закрытия аэропорта
Самолет до Перми задержан из-за закрытия аэропорта

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил прием и отправку воздушных судов в ночь на 12 сентября. В результате задержан рейс в Пермь, который должен был вылететь в 2:35 по московскому времени. 

«Рейс в Пермь 5N 583 авиакомпании Smartavia задержан. Вылет перенесен на 4:00 по мск», — говорится в сообщении на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов. В связи с этим в расписании рейсов произошли серьезные изменения.

