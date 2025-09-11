В Пермском крае на пожаре погибли люди

В поселке Яйва Пермского края следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели людей в результате пожара. Об этом сообщает telegram-канал следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
«Утром 12 сентября в квартире одного из домов в поселке Яйва произошло возгорание. В ходе тушения пожара в доме обнаружены тела мужчины и женщины 1955 и 1958 годов рождения», — сообщает ведомство.
В настоящее время по факту гибели людей проводится проверка. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Нестюково Пермского муниципального округа пожарные спасли 10 человек, включая четверых детей. Пожар охватил площадь в 15 квадратных метров. Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены 16 сотрудников и четыре единицы техники. В результате инцидента пострадала женщина.
