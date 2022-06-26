Тюмень поборется за статус «Молодежной столицы России»

28% населения Тюменской области составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень будет претендовать на присвоение статуса «Молодежной столицы России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Выбирать столицу будут жители страны.

«О старте конкурса 26 июня сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Статус дает приоритетное право на включение в программу комплексного развития молодежной политики в регионах страны», — рассказали в инфоцентре.

По регламенту конкурса, сбор заявок от городов продлится до 1 октября. Народное онлайн-голосование стартует с 1 ноября. По данным региональных властей, 28% населения Тюменской области составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее агентство писало, что звание молодежной столицы будет определяться ежегодно. Впервые статусом будет наделен один из городов России 1 января 2023 года.