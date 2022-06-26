26 июня 2022
25 июня 2022

Тюмень поборется за статус «Молодежной столицы России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, студенты, молодежь
28% населения Тюменской области составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет Фото:

Тюмень будет претендовать на присвоение статуса «Молодежной столицы России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Выбирать столицу будут жители страны.

«О старте конкурса 26 июня сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Статус дает приоритетное право на включение в программу комплексного развития молодежной политики в регионах страны», — рассказали в инфоцентре.

По регламенту конкурса, сбор заявок от городов продлится до 1 октября. Народное онлайн-голосование стартует с 1 ноября. По данным региональных властей, 28% населения Тюменской области составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее агентство писало, что звание молодежной столицы будет определяться ежегодно. Впервые статусом будет наделен один из городов России 1 января 2023 года.

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Тюмень будет претендовать на присвоение статуса «Молодежной столицы России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Выбирать столицу будут жители страны. «О старте конкурса 26 июня сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Статус дает приоритетное право на включение в программу комплексного развития молодежной политики в регионах страны», — рассказали в инфоцентре. По регламенту конкурса, сбор заявок от городов продлится до 1 октября. Народное онлайн-голосование стартует с 1 ноября. По данным региональных властей, 28% населения Тюменской области составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее агентство писало, что звание молодежной столицы будет определяться ежегодно. Впервые статусом будет наделен один из городов России 1 января 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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