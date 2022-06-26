В России каждый год станут выбирать молодежную столицу

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Лидеры России 2022. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко анонсировал масштабное голосование по выбору молодежной столицы РФ Фото:

Ежегодно в России будут выбирать молодежную столицу страны. Определять город-лидер россияне будут с помощью голосования. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В России каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны», — слова Кириенко передает ТАСС. Заявление было сделано в ходе фестиваля в честь Дня молодежи в Москве.

Киринеко анонсировал конкурсный проект, в котором голосованием будете определяться, какой город России с 1 января будет носить звание молодежной столицы. Звание будет переходящим, отметил он.

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Ежегодно в России будут выбирать молодежную столицу страны. Определять город-лидер россияне будут с помощью голосования. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В России каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны», — слова Кириенко передает ТАСС. Заявление было сделано в ходе фестиваля в честь Дня молодежи в Москве. Киринеко анонсировал конкурсный проект, в котором голосованием будете определяться, какой город России с 1 января будет носить звание молодежной столицы. Звание будет переходящим, отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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