В России каждый год станут выбирать молодежную столицу

Сергей Кириенко анонсировал масштабное голосование по выбору молодежной столицы РФ
Ежегодно в России будут выбирать молодежную столицу страны. Определять город-лидер россияне будут с помощью голосования. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«В России каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны», — слова Кириенко передает ТАСС. Заявление было сделано в ходе фестиваля в честь Дня молодежи в Москве.
Киринеко анонсировал конкурсный проект, в котором голосованием будете определяться, какой город России с 1 января будет носить звание молодежной столицы. Звание будет переходящим, отметил он.
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