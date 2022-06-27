Снежный полигон должны достроить к концу года, не смотря на срыв работ подрядчиком Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти Тюмени разорвали контракт с компанией, занимавшейся подготовительными работами для строительства снежного полигона на Воронинских горках. Информация представлена на сайте госзакупок. ООО «Премьер Групп» должно было получить 155 млн рублей, однако вместо этого его внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

«Выполнение работ по строительству мест для складирования снега по адресу: Тюмень, проезд Воронинские горки. Первый этап (подготовительные работы). Цена контракта — 155 млн рублей. Односторонний отказ заказчика от исполнения», — такие данные приведены на сайте госзакупок.

Подрядчиком проекта выступало ООО «Премьер Групп». За два месяца — до 31 декабря 2021 года, оно должно было подготовить площадку под будущий полигон. Однако этого не произошло.

«Контракт расторгнут в связи с существенной просрочкой выполнения обязательств и не выполнением работ в полном объеме. Фактически выполненные работы приняты, оплачено 63,4 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской мэрии.

Там добавили, что на смену «Премьер Групп» придет другой подрядчик. Контракт с ним планируют заключить уже на следующей неделе.

Согласно данным из реестра решений управления Федеральной антимонопольной службы области, «Премьер Групп» также на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка показала, что компания не предоставила убедительных данных о том, почему не выполнила работу в срок.

В проект строительства полигона на Воронинских горках вкладывают сотни миллионов рублей, чтобы уже следующей зимой на площадку можно было вывезти 500 тысяч кубометров снега. Как ранее писало URA.RU, прошедшей зимой некачественная уборка и вывоз снега в Тюмени привели к коллапсу. Жалобы властям поступали десятками, ситуацию осложнил сильный снегопад. В решение проблемы пришлось вмешаться губернатору Александру Моору.

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