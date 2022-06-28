Пермяк с ножом ворвался в квартиру к ребенку

Мужчина был пьян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Добрянки (Пермский край) осужден за угрозы, которые он высказывал своей знакомой и ее сыну. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В октябре 2021 года пьяный 43-летний мужчина решил прийти к своей знакомой. «Преступник выбил входную дверь ногой, достал нож и стал угрожать убить женщину и ее сына», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Суд учел предыдущие судимости пермяка. Следующие 11 месяцев он проведет в колонии.

Ранее URA.RU сообщало о конфликте пермяка и подростка. В ходе ссоры мужчина схватил нож и пошел за мальчиком.