Пермяк с ножом ворвался в квартиру к ребенку

Мужчина был пьян
Житель Добрянки (Пермский край) осужден за угрозы, которые он высказывал своей знакомой и ее сыну. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.
В октябре 2021 года пьяный 43-летний мужчина решил прийти к своей знакомой. «Преступник выбил входную дверь ногой, достал нож и стал угрожать убить женщину и ее сына», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Суд учел предыдущие судимости пермяка. Следующие 11 месяцев он проведет в колонии.
Ранее URA.RU сообщало о конфликте пермяка и подростка. В ходе ссоры мужчина схватил нож и
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