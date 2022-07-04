04 июля 2022

Тюменец случайно отравил своих знакомых. Один ослеп, второй умер

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
После употребления метилового алкоголя селяне получили острое отравление Фото:

Житель Ярковского района (Тюменская область) купил паленый алкоголь из метанола и угостил им знакомых, после чего один мужчина ослеп, а второй скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В январе 62-летний житель Ярковского района купил на рынке „Барабинский“ в Тюмени 10 бутылок немаркированной алкогольной продукции „Застолье люкс“, изготовленной на основе метилового спирта. В мае обвиняемый по просьбе двух односельчан передал им по две бутылки. В результате употребления жидкости один мужчина полностью ослеп, а второй скончался», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Сам обвиняемый паленый алкоголь не пил, а приобрел его для использования в технических целях. По статьям за причинение смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью мужчине максимум грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вынесли приговор бизнесмену, по вине которого погибли трое человек. Мужчина под видом водки продавал метилосодержащую жидкость.

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Житель Ярковского района (Тюменская область) купил паленый алкоголь из метанола и угостил им знакомых, после чего один мужчина ослеп, а второй скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В январе 62-летний житель Ярковского района купил на рынке „Барабинский“ в Тюмени 10 бутылок немаркированной алкогольной продукции „Застолье люкс“, изготовленной на основе метилового спирта. В мае обвиняемый по просьбе двух односельчан передал им по две бутылки. В результате употребления жидкости один мужчина полностью ослеп, а второй скончался», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области. Сам обвиняемый паленый алкоголь не пил, а приобрел его для использования в технических целях. По статьям за причинение смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью мужчине максимум грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вынесли приговор бизнесмену, по вине которого погибли трое человек. Мужчина под видом водки продавал метилосодержащую жидкость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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