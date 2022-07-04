После употребления метилового алкоголя селяне получили острое отравление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ярковского района (Тюменская область) купил паленый алкоголь из метанола и угостил им знакомых, после чего один мужчина ослеп, а второй скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В январе 62-летний житель Ярковского района купил на рынке „Барабинский“ в Тюмени 10 бутылок немаркированной алкогольной продукции „Застолье люкс“, изготовленной на основе метилового спирта. В мае обвиняемый по просьбе двух односельчан передал им по две бутылки. В результате употребления жидкости один мужчина полностью ослеп, а второй скончался», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Сам обвиняемый паленый алкоголь не пил, а приобрел его для использования в технических целях. По статьям за причинение смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью мужчине максимум грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вынесли приговор бизнесмену, по вине которого погибли трое человек. Мужчина под видом водки продавал метилосодержащую жидкость.