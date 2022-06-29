Моор вернулся в топ федерального рейтинга губернаторов

Александр Моор за неделю поднялся с 13-го на 8-место и вернулся в топ рейтинга
Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 13-го на 8-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 20—26 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Александр Моор — 8-место. Неделей ранее — 13-е место», — сообщается в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не изменил свои позицию за неделю и продолжает занимать 12-е место.
Глава ХМАО Наталья Комарова поднялась в рейтинге активности в соцсетях. За указанный период она изменила позиции с 54-го на 52-е место.
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