Моор вернулся в топ федерального рейтинга губернаторов

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, моор александр, портрет, госсовет
Александр Моор за неделю поднялся с 13-го на 8-место и вернулся в топ рейтинга Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 13-го на 8-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 20—26 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 8-место. Неделей ранее — 13-е место», — сообщается в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не изменил свои позицию за неделю и продолжает занимать 12-е место.

Глава ХМАО Наталья Комарова поднялась в рейтинге активности в соцсетях. За указанный период она изменила позиции с 54-го на 52-е место.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 13-го на 8-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 20—26 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 8-место. Неделей ранее — 13-е место», — сообщается в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не изменил свои позицию за неделю и продолжает занимать 12-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова поднялась в рейтинге активности в соцсетях. За указанный период она изменила позиции с 54-го на 52-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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