В ЯНАО нашли «человека-паука»

Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням
В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили «человека-паука». Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням, сообщают очевидцы в сообществе ВКонтакте «Происшествия Ноябрьск».
«Ноябрянин был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, мужчина был задержан сотрудниками полиции», — уточнили очевидцы в комментариях.
Ранее URA.RU рассказывало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Однако, Ноябрьск не попал под действие запрета.
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