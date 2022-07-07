07 июля 2022
06 июля 2022

В ЯНАО нашли «человека-паука»

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, мвд, своих не бросаем, полиция, патруль полиции
Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили «человека-паука». Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням, сообщают очевидцы в сообществе ВКонтакте «Происшествия Ноябрьск».

«Ноябрянин был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, мужчина был задержан сотрудниками полиции», — уточнили очевидцы в комментариях.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Однако, Ноябрьск не попал под действие запрета.

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В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили «человека-паука». Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням, сообщают очевидцы в сообществе ВКонтакте «Происшествия Ноябрьск». «Ноябрянин был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, мужчина был задержан сотрудниками полиции», — уточнили очевидцы в комментариях. Ранее URA.RU рассказывало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Однако, Ноябрьск не попал под действие запрета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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