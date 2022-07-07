В ЯНАО нашли «человека-паука»

08 июля 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили «человека-паука». Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням, сообщают очевидцы в сообществе ВКонтакте «Происшествия Ноябрьск». «Ноябрянин был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, мужчина был задержан сотрудниками полиции», — уточнили очевидцы в комментариях. Ранее URA.RU рассказывало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Однако, Ноябрьск не попал под действие запрета. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили «человека-паука». Мужчина пытался спуститься с 8го этажа по простыням, сообщают очевидцы в сообществе ВКонтакте «Происшествия Ноябрьск». «Ноябрянин был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, мужчина был задержан сотрудниками полиции», — уточнили очевидцы в комментариях. Ранее URA.RU рассказывало, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Однако, Ноябрьск не попал под действие запрета.