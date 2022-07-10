Аналитик оценил шансы на возвращение к доллару по 50 рублей

11 июля 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Курс не упадет ниже отметки в 50 рублей за доллар, считает аналитик Фото: Денис Моргунов © URA.RU В последние дни рубль ослабел к доллару, однако есть все шансы на его укрепление. Если сложится ряд факторов, то доллар вполне может снова стоить 50 рублей. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, все факторы, работавшие в последние месяцы в пользу рубля, остаются в силе. «Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля», — рассказал антонов в беседе с агентством «Прайм». Аналитик подчеркнул, что власти обозначили уровень 50 рублей, ниже которого курс доллара упасть не должен, так как от этого этого сильно пострадают бюджет и экспортные компании. Однако сверху есть зона сопротивления в 68-70 рублей за доллар. «Чтобы ее пройти, нужно будет сначала от нее вернуться в район 55,80 рублей за доллар. Если отскок будет хороший, значит, берем курс в диапазон 70-80 рублей», — резюмировал специалист. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики признали рубль самой сильной валютой в мире в этом году. Однако в первую неделю июля отечественная валюта начала резко падать. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В последние дни рубль ослабел к доллару, однако есть все шансы на его укрепление. Если сложится ряд факторов, то доллар вполне может снова стоить 50 рублей. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, все факторы, работавшие в последние месяцы в пользу рубля, остаются в силе. «Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля», — рассказал антонов в беседе с агентством «Прайм». Аналитик подчеркнул, что власти обозначили уровень 50 рублей, ниже которого курс доллара упасть не должен, так как от этого этого сильно пострадают бюджет и экспортные компании. Однако сверху есть зона сопротивления в 68-70 рублей за доллар. «Чтобы ее пройти, нужно будет сначала от нее вернуться в район 55,80 рублей за доллар. Если отскок будет хороший, значит, берем курс в диапазон 70-80 рублей», — резюмировал специалист. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики признали рубль самой сильной валютой в мире в этом году. Однако в первую неделю июля отечественная валюта начала резко падать. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар.