14 июля 2022

В Тобольске из окна выпал 2-летний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройплощадка Деревни Универсиады- 2023 . Екатеринбург, мебель, окно, стройка, универсиада2023
2-летний малыш выпал из кона, оставшись в комнате один Фото:

В Тобольске 2-хлетний ребенок выпал из кона квартиры, находящейся на 5 этаже. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления СК по Тюменской области. Там уточнили, что малыш остался жив, но получил многочисленные травмы.

«15 июля 2022 года в городе Тобольске около 13 часов из окна 5 этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок получил различные травмы и госпитализирован в больницу. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка», — сообщает официальный сайт регионального СК.

Установлено, что перед ЧП мама малыша вышла на кухню, а он остался в комнате один. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна. Следователи проводят осмотр места происшествия.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тобольске 2-хлетний ребенок выпал из кона квартиры, находящейся на 5 этаже. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления СК по Тюменской области. Там уточнили, что малыш остался жив, но получил многочисленные травмы. «15 июля 2022 года в городе Тобольске около 13 часов из окна 5 этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок получил различные травмы и госпитализирован в больницу. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка», — сообщает официальный сайт регионального СК. Установлено, что перед ЧП мама малыша вышла на кухню, а он остался в комнате один. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна. Следователи проводят осмотр места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...