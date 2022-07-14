В Тобольске из окна выпал 2-летний ребенок

2-летний малыш выпал из кона, оставшись в комнате один Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Тобольске 2-хлетний ребенок выпал из кона квартиры, находящейся на 5 этаже. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления СК по Тюменской области. Там уточнили, что малыш остался жив, но получил многочисленные травмы.

«15 июля 2022 года в городе Тобольске около 13 часов из окна 5 этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок получил различные травмы и госпитализирован в больницу. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка», — сообщает официальный сайт регионального СК.

Установлено, что перед ЧП мама малыша вышла на кухню, а он остался в комнате один. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна. Следователи проводят осмотр места происшествия.