Покусавший полицейского из ЯНАО вахтовик отправится в колонию

27-летний мужчина на полгода отправится в колонию строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новоуренгойский городской суд ЯНАО вынес приговор жителю Красноярского края, который укусил полицейского. Его обвинили в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрено уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Красноярского края. Судом установлено, что в декабре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате полиции железнодорожного вокзала станции Новый Уренгой умышленно укусил сотрудника полиции», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Суд признал 27-летнего жителя Красноярского края виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. Теперь мужчина на полгода отправится в колонию строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завершили расследование по делу вахтовика, который зарезал охранника хостела в Новом Уренгое. Уголовное дело против мужчины прекратили по причине его смерти.