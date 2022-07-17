17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

Покусавший полицейского из ЯНАО вахтовик отправится в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
27-летний мужчина на полгода отправится в колонию строгого режима Фото:

Новоуренгойский городской суд ЯНАО вынес приговор жителю Красноярского края, который укусил полицейского. Его обвинили в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрено уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Красноярского края. Судом установлено, что в декабре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате полиции железнодорожного вокзала станции Новый Уренгой умышленно укусил сотрудника полиции», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Суд признал 27-летнего жителя Красноярского края виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. Теперь мужчина на полгода отправится в колонию строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завершили расследование по делу вахтовика, который зарезал охранника хостела в Новом Уренгое. Уголовное дело против мужчины прекратили по причине его смерти.

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Новоуренгойский городской суд ЯНАО вынес приговор жителю Красноярского края, который укусил полицейского. Его обвинили в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрено уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Красноярского края. Судом установлено, что в декабре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате полиции железнодорожного вокзала станции Новый Уренгой умышленно укусил сотрудника полиции», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Суд признал 27-летнего жителя Красноярского края виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. Теперь мужчина на полгода отправится в колонию строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завершили расследование по делу вахтовика, который зарезал охранника хостела в Новом Уренгое. Уголовное дело против мужчины прекратили по причине его смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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