Украинские волонтеры отказывают в помощи полякам

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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, общепит, еда, питание, столовая, армейская одежда
Украинцы не поделились тарелкой супа с поляками Фото:

В Польше на просьбу польской пары дать им тарелку супа украинские волонтеры ответили отказом, считая, что еда рассчитана только на украинцев. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Шкварка News».

«Деньги направлены для помощи определенной категории людей», — заявил один из волонтеров. На вопрос поляка о том, дали бы ему поесть, если бы он был очень голодным и признался в своей национальности, украинец ответил: «Не дам».

Ранее URA.RU сообщало, что Польша перестала выплачивать пособия беженцам, что вынуждает их возвращаться домой. В Германии же граждане возмутились из-за выплат для ленивых украинцев, которые не хотят работать.

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В Польше на просьбу польской пары дать им тарелку супа украинские волонтеры ответили отказом, считая, что еда рассчитана только на украинцев. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Шкварка News». «Деньги направлены для помощи определенной категории людей», — заявил один из волонтеров. На вопрос поляка о том, дали бы ему поесть, если бы он был очень голодным и признался в своей национальности, украинец ответил: «Не дам». Ранее URA.RU сообщало, что Польша перестала выплачивать пособия беженцам, что вынуждает их возвращаться домой. В Германии же граждане возмутились из-за выплат для ленивых украинцев, которые не хотят работать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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