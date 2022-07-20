Украинские волонтеры отказывают в помощи полякам

20 июля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Украинцы не поделились тарелкой супа с поляками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Польше на просьбу польской пары дать им тарелку супа украинские волонтеры ответили отказом, считая, что еда рассчитана только на украинцев. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Шкварка News». «Деньги направлены для помощи определенной категории людей», — заявил один из волонтеров. На вопрос поляка о том, дали бы ему поесть, если бы он был очень голодным и признался в своей национальности, украинец ответил: «Не дам». Ранее URA.RU сообщало, что Польша перестала выплачивать пособия беженцам, что вынуждает их возвращаться домой. В Германии же граждане возмутились из-за выплат для ленивых украинцев, которые не хотят работать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Польше на просьбу польской пары дать им тарелку супа украинские волонтеры ответили отказом, считая, что еда рассчитана только на украинцев. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Шкварка News». «Деньги направлены для помощи определенной категории людей», — заявил один из волонтеров. На вопрос поляка о том, дали бы ему поесть, если бы он был очень голодным и признался в своей национальности, украинец ответил: «Не дам». Ранее URA.RU сообщало, что Польша перестала выплачивать пособия беженцам, что вынуждает их возвращаться домой. В Германии же граждане возмутились из-за выплат для ленивых украинцев, которые не хотят работать.