Украинские волонтеры отказывают в помощи полякам

Украинцы не поделились тарелкой супа с поляками
В Польше на просьбу польской пары дать им тарелку супа украинские волонтеры ответили отказом, считая, что еда рассчитана только на украинцев. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Шкварка News».
«Деньги направлены для помощи определенной категории людей», — заявил один из волонтеров. На вопрос поляка о том, дали бы ему поесть, если бы он был очень голодным и признался в своей национальности, украинец ответил: «Не дам».
Ранее URA.RU сообщало, что Польша перестала выплачивать пособия беженцам, что вынуждает их возвращаться домой. В Германии же граждане возмутились из-за выплат для ленивых украинцев, которые не хотят работать.
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