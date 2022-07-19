В Тюменскую область придут грозы и град

Гроза, град и сильные порывы ветра прогнозируют в Тюменской области на 21 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«21 июля в Тюменской области местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем возможен град, ветер порывами до 17 метров в секунду», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
Граждан просят не находиться рядом с конструкциями, которые может сорвать ветром, не прятаться под деревьями, вблизи линий электропередачи и строек. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и увеличивать дистанцию. Внезапных маневров на дороге стоит избегать, особенно в условиях плохой видимости, а в экстренных ситуациях стоит съехать на обочину, чтобы переждать непогоду.
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