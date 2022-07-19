19 июля 2022

В Тюменскую область придут грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, пешеходный переход, непогода, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом
Непогода ждет тюменцев 21 июля Фото:

Гроза, град и сильные порывы ветра прогнозируют в Тюменской области на 21 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«21 июля в Тюменской области местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем возможен град, ветер порывами до 17 метров в секунду», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

Граждан просят не находиться рядом с конструкциями, которые может сорвать ветром, не прятаться под деревьями, вблизи линий электропередачи и строек. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и увеличивать дистанцию. Внезапных маневров на дороге стоит избегать, особенно в условиях плохой видимости, а в экстренных ситуациях стоит съехать на обочину, чтобы переждать непогоду.

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Гроза, град и сильные порывы ветра прогнозируют в Тюменской области на 21 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «21 июля в Тюменской области местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем возможен град, ветер порывами до 17 метров в секунду», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. Граждан просят не находиться рядом с конструкциями, которые может сорвать ветром, не прятаться под деревьями, вблизи линий электропередачи и строек. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и увеличивать дистанцию. Внезапных маневров на дороге стоит избегать, особенно в условиях плохой видимости, а в экстренных ситуациях стоит съехать на обочину, чтобы переждать непогоду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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