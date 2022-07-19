В Тюменскую область придут грозы и град

20 июля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Непогода ждет тюменцев 21 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гроза, град и сильные порывы ветра прогнозируют в Тюменской области на 21 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «21 июля в Тюменской области местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем возможен град, ветер порывами до 17 метров в секунду», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. Граждан просят не находиться рядом с конструкциями, которые может сорвать ветром, не прятаться под деревьями, вблизи линий электропередачи и строек. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и увеличивать дистанцию. Внезапных маневров на дороге стоит избегать, особенно в условиях плохой видимости, а в экстренных ситуациях стоит съехать на обочину, чтобы переждать непогоду. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Гроза, град и сильные порывы ветра прогнозируют в Тюменской области на 21 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «21 июля в Тюменской области местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем возможен град, ветер порывами до 17 метров в секунду», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. Граждан просят не находиться рядом с конструкциями, которые может сорвать ветром, не прятаться под деревьями, вблизи линий электропередачи и строек. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и увеличивать дистанцию. Внезапных маневров на дороге стоит избегать, особенно в условиях плохой видимости, а в экстренных ситуациях стоит съехать на обочину, чтобы переждать непогоду.