Пермские власти предложили повысить плату за электричество

Власти предлагают увеличить тарифы на электроэнергию с 1 июля следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края предложило повысить стоимость электроэнергии для жителей региона с 1 июля 2023 года. Документ с предложением об установлении предельных уровней тарифов на электричество чиновники направили в Федеральную антимонопольную службу.

«Предельный минимальный и максимальный уровни тарифов на электроэнергию: с 1 января по 30 июня 2023 года — 4,64 руб./кВтч. С 1 июля по 31 декабря минимальный — 4,87 руб./кВтч, максимальный — 5,01 руб./кВтч», — указано в документе.

Предложения касаются владельцев квартир, оборудованных газовыми плитами. Сейчас стоимость электроэнергии для этой категории населения составляет 4,64 рубля за киловатт. Последнее повышение тарифа — на 20 копеек — произошло 1 июля этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки накопили огромные долги за коммунальные услуги. По данным ПАО «Пермэнергосбыт», общая сумма задолженности перед поставщиком электроэнергии превышает 4 млрд рублей.