20 июля 2022
19 июля 2022

Самым дорогим чеком в Тюмени оказалась покупка пива и муки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени оптом купили пива на 309 тысяч рублей Фото:

Чек за пиво (309 тыс. руб.) и муку (350 тыс. руб.) оказался самым дорогим в категории «продукты питания». Такие данные о рекордных покупках в Тюмени за июнь приводятся в исследовании ОФД «Контур.Маркет», подготовленном для РИА «Новости».

«Среди продуктов питания лидируют мороженое, мясо, мука и пиво. Самый большой чек в Тюмени — 350 тысяч рублей за оптовый закуп муки и 309 тысяч рублей за пиво», — сообщает РИА «Новости». При этом в категории «товары для дома» рекордными стали чеки за шторы. За них заплатили от 92 тысяч до 312 тысяч рублей. Этот предмет оказался самой дорогой покупкой не только в Тюмени, но и в Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских магазинах разливное пиво резко выросло в цене. Один из предпринимателей рассказал агентству причины такого скачка в стоимости.

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Чек за пиво (309 тыс. руб.) и муку (350 тыс. руб.) оказался самым дорогим в категории «продукты питания». Такие данные о рекордных покупках в Тюмени за июнь приводятся в исследовании ОФД «Контур.Маркет», подготовленном для РИА «Новости». «Среди продуктов питания лидируют мороженое, мясо, мука и пиво. Самый большой чек в Тюмени — 350 тысяч рублей за оптовый закуп муки и 309 тысяч рублей за пиво», — сообщает РИА «Новости». При этом в категории «товары для дома» рекордными стали чеки за шторы. За них заплатили от 92 тысяч до 312 тысяч рублей. Этот предмет оказался самой дорогой покупкой не только в Тюмени, но и в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских магазинах разливное пиво резко выросло в цене. Один из предпринимателей рассказал агентству причины такого скачка в стоимости.
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