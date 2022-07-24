24 июля 2022

Тюменец, пропавший семь недель назад, найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшему было 45 лет, у него остались жена и дети Фото:

Житель Тюменской области Петр Балдин, уехавший из дома в селе Аромашево 6 июня и после этого пропавший без вести, найден погибшим. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

«Петр Балдин найден. Погиб», — сообщили URA.RU поисковики.

Подробностей случившегося с мужчиной волонтеры не раскрыли. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, Петр Балдин исчез 6 июня. Он уехал из дома в селе Аромашево на автомобиле и больше не выходил на связь с родными. Мужчине было 45 лет, у него остались жена и дети.

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Житель Тюменской области Петр Балдин, уехавший из дома в селе Аромашево 6 июня и после этого пропавший без вести, найден погибшим. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Петр Балдин найден. Погиб», — сообщили URA.RU поисковики. Подробностей случившегося с мужчиной волонтеры не раскрыли. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, Петр Балдин исчез 6 июня. Он уехал из дома в селе Аромашево на автомобиле и больше не выходил на связь с родными. Мужчине было 45 лет, у него остались жена и дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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