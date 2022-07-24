Тюменец, пропавший семь недель назад, найден мертвым

Погибшему было 45 лет, у него остались жена и дети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Тюменской области Петр Балдин, уехавший из дома в селе Аромашево 6 июня и после этого пропавший без вести, найден погибшим. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

«Петр Балдин найден. Погиб», — сообщили URA.RU поисковики.

Подробностей случившегося с мужчиной волонтеры не раскрыли. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, Петр Балдин исчез 6 июня. Он уехал из дома в селе Аромашево на автомобиле и больше не выходил на связь с родными. Мужчине было 45 лет, у него остались жена и дети.