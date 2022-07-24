24 июля 2022

В Тюмени исчезла пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, пенсионерка, женщина, лето в городе
Пенсионерка исчезла четыре дня назад (архивное фото) Фото:

Тюменка Любовь Шахова пропала 21 июля на улице Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». 65-летняя женщина нуждается в медицинской помощи.

«Любовь Нестеровна Шахова, 1957 года рождения, 21 июля ушла с улицы Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи!» — рассказали URA.RU поисковики.

Во что была одета женщина во время своего исчезновения — неизвестно. Особых примет у нее тоже нет.

Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по номерам 02, 102 и 112, либо волонтерам. Связаться с ними можно по телефону 8-932-32-39-911.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден погибшим мужчина, пропавший семь недель назад. Он исчез еще 6 июня.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Тюменка Любовь Шахова пропала 21 июля на улице Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». 65-летняя женщина нуждается в медицинской помощи. «Любовь Нестеровна Шахова, 1957 года рождения, 21 июля ушла с улицы Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи!» — рассказали URA.RU поисковики. Во что была одета женщина во время своего исчезновения — неизвестно. Особых примет у нее тоже нет. Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по номерам 02, 102 и 112, либо волонтерам. Связаться с ними можно по телефону 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден погибшим мужчина, пропавший семь недель назад. Он исчез еще 6 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...