Тюменка Любовь Шахова пропала 21 июля на улице Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». 65-летняя женщина нуждается в медицинской помощи.
«Любовь Нестеровна Шахова, 1957 года рождения, 21 июля ушла с улицы Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи!» — рассказали URA.RU поисковики.
Во что была одета женщина во время своего исчезновения — неизвестно. Особых примет у нее тоже нет.
Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по номерам 02, 102 и 112, либо волонтерам. Связаться с ними можно по телефону 8-932-32-39-911.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден погибшим мужчина, пропавший семь недель назад. Он исчез еще 6 июня.
Фото: «Белая Сова — Тюмень»
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Тюменка Любовь Шахова пропала 21 июля на улице Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». 65-летняя женщина нуждается в медицинской помощи. «Любовь Нестеровна Шахова, 1957 года рождения, 21 июля ушла с улицы Мельникайте и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи!» — рассказали URA.RU поисковики. Во что была одета женщина во время своего исчезновения — неизвестно. Особых примет у нее тоже нет. Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по номерам 02, 102 и 112, либо волонтерам. Связаться с ними можно по телефону 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден погибшим мужчина, пропавший семь недель назад. Он исчез еще 6 июня.