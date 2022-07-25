В Тюмени ребенок выпал из окна

Медики прибыли на место происшествия за шесть минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени из окна пятиэтажки по улице 50 лет ВЛКСМ выпал малолетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 23 июля.

«Сообщение [об инциденте поступило] в 14:12. Прибытие [медиков] в 14:18, после оказания первой помощи несовершеннолетний пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2, после переведен в анестезиолого — реанимационное отделение. Множественные переломы», — прокомментировали в ведомстве происшествие.

Как пишет издание 72.ru со ссылкой на очевидцев, ребенок упал из окна четвертого этажа. На вид мальчику около пяти лет.