В Тюмени ребенок выпал из окна

В Тюмени из окна пятиэтажки по улице 50 лет ВЛКСМ выпал малолетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 23 июля.
«Сообщение [об инциденте поступило] в 14:12. Прибытие [медиков] в 14:18, после оказания первой помощи несовершеннолетний пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2, после переведен в анестезиолого — реанимационное отделение. Множественные переломы», — прокомментировали в ведомстве происшествие.
Как пишет издание 72.ru со ссылкой на очевидцев, ребенок упал из окна четвертого этажа. На вид мальчику около пяти лет.
Ранее агентство писало, что 20 июля из окна многоэтажки по улице Народной в Тюмени выпала 14-летняя девочка. Подросток осталась жива.
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В Тюмени из окна пятиэтажки по улице 50 лет ВЛКСМ выпал малолетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 23 июля. «Сообщение [об инциденте поступило] в 14:12. Прибытие [медиков] в 14:18, после оказания первой помощи несовершеннолетний пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2, после переведен в анестезиолого — реанимационное отделение. Множественные переломы», — прокомментировали в ведомстве происшествие. Как пишет издание 72.ru со ссылкой на очевидцев, ребенок упал из окна четвертого этажа. На вид мальчику около пяти лет. Ранее агентство писало, что 20 июля из окна многоэтажки по улице Народной в Тюмени выпала 14-летняя девочка. Подросток осталась жива.