На месте зарождения стрит-культуры в Тюмени откроют новый объект

Первая в России бетонная мобильная фигура откроется в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бетонную скейт-площадку откроют на Цветном бульваре в центре Тюмени 29 июля. Об изменениях на месте зарождения истории местного стрит-катания рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

«На излюбленном месте, где зарождалась история тюменского стрит-катания на скейтбордах и велосипедах BMX, установят первую бетонную скейт-площадку в Тюмени. На Цветном бульваре возле скульптуры „Мелодия“ появится мультиспот площадью 40 квадратных метров для катания на скейтборде, самокате, роликах и BMX», — сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Площадку откроют для катания с 29 июля.

Это первая бетонная мобильная фигура в России, спроектированная командой RampStroy в Москве. При поддержке Союза экстремальных видов спорта Extreme Team в проектировании объекта приняли участие тюменские спортсмены.

Ранее URA.RU сообщало, что в честь празднования 436-й годовщины со дня основания Тюмени 30 июля пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Уличная Классика». В него будут входить соревнования и мастер-классы по различным направлениям, среди которых будет и скейтбординг. Агентство также подготовило полную афишу мероприятий в торжественный день.