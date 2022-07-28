28 июля 2022

В Тюмени продают картину питерского художника за 28 миллионов. Скрин

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Монтаж выставки одного шедевра - «Проповедь Иоанна Крестителя» Питера Брейгеля Младшего. Екатеринбург, картинная галерея, музей изо, выставка картин, эрмитаж-урал, эрмитаж урал, екатеринбургский музей изобразительных искусств, подготовка к выставке, картина проповедь иоанна крестителя, брейгель питер младший
Картина написана маслом на заказ (архивное фото) Фото:

В Тюмени за 28 миллионов рублей продается картина маслом с изображением тигра, которая написана художником из Санкт-Петербурга Игорем Водорезом. Объявление выставлено на сайте Avito.

«Картина написана маслом на заказ в 1990-х годах известнейшим питерским художником Игорем Водорезом. Картина очень большая — 160 на 95. Рамка картины из массива ценной породы древесины. Состояние: новое. Цена — 28 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Автор объявления отмечает, что картина может стать хорошим и дорогим подарком в год Тигра.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу набор из McDonald’s за 10 миллионов рублей. Автор объявления также готов обменять его на трехкомнатную квартиру в Москве.

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В Тюмени за 28 миллионов рублей продается картина маслом с изображением тигра, которая написана художником из Санкт-Петербурга Игорем Водорезом. Объявление выставлено на сайте Avito. «Картина написана маслом на заказ в 1990-х годах известнейшим питерским художником Игорем Водорезом. Картина очень большая — 160 на 95. Рамка картины из массива ценной породы древесины. Состояние: новое. Цена — 28 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Автор объявления отмечает, что картина может стать хорошим и дорогим подарком в год Тигра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу набор из McDonald’s за 10 миллионов рублей. Автор объявления также готов обменять его на трехкомнатную квартиру в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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