31 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

Аптека в ЯНАО продает детские салфетки с плесенью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, аптека
Жительнице села Сеяха в аптеке продали детские салфетки с плесенью Фото:

Жители села Сеяха (ЯНАО) пожаловались на аптеку, в которой продают детские салфетки с плесенью. Об этом сообщила покупательница в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото товара.

«Купили в аптеке в пятницу детские влажные салфетки. Открыли сегодня, а они с плесенью», — написала Настя Яптик в группе «Подслушано в Сеяхе».

Горожане, отреагировавшие на жалобу автора, посоветовали написать претензию или вернуть товар. «Такое бывает при нарушении вакуумной упаковки. Не думаю, что это по вине работника аптеки. Думаю, можно поменять товар», — предположила Лариса Ларина. «Товар не надлежащего качества можно вернуть, напишите претензию», — добавила Тэбне Александровна.

Ранее сообщалось, что в одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», местной жительнице продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат. Из-за этого девушка оказалась в больнице.

Салфетки с плесенью
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Жители села Сеяха (ЯНАО) пожаловались на аптеку, в которой продают детские салфетки с плесенью. Об этом сообщила покупательница в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото товара. «Купили в аптеке в пятницу детские влажные салфетки. Открыли сегодня, а они с плесенью», — написала Настя Яптик в группе «Подслушано в Сеяхе». Горожане, отреагировавшие на жалобу автора, посоветовали написать претензию или вернуть товар. «Такое бывает при нарушении вакуумной упаковки. Не думаю, что это по вине работника аптеки. Думаю, можно поменять товар», — предположила Лариса Ларина. «Товар не надлежащего качества можно вернуть, напишите претензию», — добавила Тэбне Александровна. Ранее сообщалось, что в одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», местной жительнице продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат. Из-за этого девушка оказалась в больнице.
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