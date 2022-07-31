Аптека в ЯНАО продает детские салфетки с плесенью. Фото

01 августа 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Жительнице села Сеяха в аптеке продали детские салфетки с плесенью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители села Сеяха (ЯНАО) пожаловались на аптеку, в которой продают детские салфетки с плесенью. Об этом сообщила покупательница в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото товара. «Купили в аптеке в пятницу детские влажные салфетки. Открыли сегодня, а они с плесенью», — написала Настя Яптик в группе «Подслушано в Сеяхе». Горожане, отреагировавшие на жалобу автора, посоветовали написать претензию или вернуть товар. «Такое бывает при нарушении вакуумной упаковки. Не думаю, что это по вине работника аптеки. Думаю, можно поменять товар», — предположила Лариса Ларина. «Товар не надлежащего качества можно вернуть, напишите претензию», — добавила Тэбне Александровна. Ранее сообщалось, что в одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», местной жительнице продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат. Из-за этого девушка оказалась в больнице. Салфетки с плесенью Соцсети

Жители села Сеяха (ЯНАО) пожаловались на аптеку, в которой продают детские салфетки с плесенью. Об этом сообщила покупательница в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото товара. «Купили в аптеке в пятницу детские влажные салфетки. Открыли сегодня, а они с плесенью», — написала Настя Яптик в группе «Подслушано в Сеяхе». Горожане, отреагировавшие на жалобу автора, посоветовали написать претензию или вернуть товар. «Такое бывает при нарушении вакуумной упаковки. Не думаю, что это по вине работника аптеки. Думаю, можно поменять товар», — предположила Лариса Ларина. «Товар не надлежащего качества можно вернуть, напишите претензию», — добавила Тэбне Александровна. Ранее сообщалось, что в одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», местной жительнице продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат. Из-за этого девушка оказалась в больнице.