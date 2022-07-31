31 июля 2022
29 июля 2022

Донбасс покупает курганскую технику

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод дорожной техники «Регион 45». Курган, регион 45
На Донбассе интересуются дорожной техникой курганского завода Фото:

Курганский завод планирует увеличить объем поставок дорожной техники в Донецкую Народную республику. Местных подрядчиков интересуют автогудронаторы и поливомоечные машины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор предприятия «Регион-45» Андрей Шумаков.

«На сегодняшний день одна единица техники уже отправлена в Донецк. Ее уже используют для восстановления дорог. Уже появляются новые запросы. Кроме автогудронаторов также интересуют поливомоечные машины. Скоро будут отгрузки. Мы готовы и рады сотрудничать и помогать Донбассу. Тем более сейчас качественная дорожная техника там нужна как никогда», — сказал Шумаков.

Ранее URA.RU писало, что предприятие «Регион-45» отправило автогудронатор в Донбасс для ремонта дорог, а «Курганмашзавод» передал мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ в город Волноваха Донецкой Народной республики. Также сообщалось, что из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство.

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Курганский завод планирует увеличить объем поставок дорожной техники в Донецкую Народную республику. Местных подрядчиков интересуют автогудронаторы и поливомоечные машины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор предприятия «Регион-45» Андрей Шумаков. «На сегодняшний день одна единица техники уже отправлена в Донецк. Ее уже используют для восстановления дорог. Уже появляются новые запросы. Кроме автогудронаторов также интересуют поливомоечные машины. Скоро будут отгрузки. Мы готовы и рады сотрудничать и помогать Донбассу. Тем более сейчас качественная дорожная техника там нужна как никогда», — сказал Шумаков. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Регион-45» отправило автогудронатор в Донбасс для ремонта дорог, а «Курганмашзавод» передал мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ в город Волноваха Донецкой Народной республики. Также сообщалось, что из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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