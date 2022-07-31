Донбасс покупает курганскую технику

01 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

На Донбассе интересуются дорожной техникой курганского завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский завод планирует увеличить объем поставок дорожной техники в Донецкую Народную республику. Местных подрядчиков интересуют автогудронаторы и поливомоечные машины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор предприятия «Регион-45» Андрей Шумаков. «На сегодняшний день одна единица техники уже отправлена в Донецк. Ее уже используют для восстановления дорог. Уже появляются новые запросы. Кроме автогудронаторов также интересуют поливомоечные машины. Скоро будут отгрузки. Мы готовы и рады сотрудничать и помогать Донбассу. Тем более сейчас качественная дорожная техника там нужна как никогда», — сказал Шумаков. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Регион-45» отправило автогудронатор в Донбасс для ремонта дорог, а «Курганмашзавод» передал мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ в город Волноваха Донецкой Народной республики. Также сообщалось, что из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство.

Курганский завод планирует увеличить объем поставок дорожной техники в Донецкую Народную республику. Местных подрядчиков интересуют автогудронаторы и поливомоечные машины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор предприятия «Регион-45» Андрей Шумаков. «На сегодняшний день одна единица техники уже отправлена в Донецк. Ее уже используют для восстановления дорог. Уже появляются новые запросы. Кроме автогудронаторов также интересуют поливомоечные машины. Скоро будут отгрузки. Мы готовы и рады сотрудничать и помогать Донбассу. Тем более сейчас качественная дорожная техника там нужна как никогда», — сказал Шумаков. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Регион-45» отправило автогудронатор в Донбасс для ремонта дорог, а «Курганмашзавод» передал мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ в город Волноваха Донецкой Народной республики. Также сообщалось, что из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство.