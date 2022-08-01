Бизнесмену из ХМАО поступают угрозы после убийства медвежонка

02 августа 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

В соцсетях сотрудникам компании желают смерти из-за убийства медвежонка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Салыме (ХМАО) владелице фирмы по доставке воды «SALYM AQUA» начали угрожать из-за убийства медвежонка на трассе. Угрозы и оскорбления посыпались после того, как в интернете появилось видео, где мужчина выходит из машины с логотипом данной компании и убивает медвежонка. Об этом URA.RU сообщила директор компании Алина Васильченко. «Я в недоумении, вообще, что происходит. Сама узнала об этом инциденте только из новостей. Люди в социальных сетях угрожают, пишут много оскорблений в мой адрес и моих работников. Хотя они тут вообще ни причем. Мы рабочую машину на выходные давали хантам охотникам. А что там и как произошло, я не знаю пока точно», — рассказала Васильченко. Как говорит предпринимательница, травля идет как по телефону, так и в социальных сетях. Появляются угрозы и проклятия под рекламными постами компании. «Утоните в этой воде убийцы ребенка-медвежонка голодного! Пусть ваша вода вам ядом станет за убийство медвежонка!», — пишет Елена Перова. А некоторые начали призывы с бойкотированием данной фирмы. «Господи какие нелюди! Еще и воду продают… Не покупайте их воду! Пусть они захлебнуться ей!», — пишет пользователь Татьяна Балашова. Ранее URA.RU сообщало, что живодеры расстреляли на трассе медвежонка. Инцидент произошел на трассе в Нефтеюганском районе, недалеко от города Салым. Неизвестные несколько раз выстрелили в медвежонка, бродившего вдоль трассы.

В Салыме (ХМАО) владелице фирмы по доставке воды «SALYM AQUA» начали угрожать из-за убийства медвежонка на трассе. Угрозы и оскорбления посыпались после того, как в интернете появилось видео, где мужчина выходит из машины с логотипом данной компании и убивает медвежонка. Об этом URA.RU сообщила директор компании Алина Васильченко. «Я в недоумении, вообще, что происходит. Сама узнала об этом инциденте только из новостей. Люди в социальных сетях угрожают, пишут много оскорблений в мой адрес и моих работников. Хотя они тут вообще ни причем. Мы рабочую машину на выходные давали хантам охотникам. А что там и как произошло, я не знаю пока точно», — рассказала Васильченко. Как говорит предпринимательница, травля идет как по телефону, так и в социальных сетях. Появляются угрозы и проклятия под рекламными постами компании. «Утоните в этой воде убийцы ребенка-медвежонка голодного! Пусть ваша вода вам ядом станет за убийство медвежонка!», — пишет Елена Перова. А некоторые начали призывы с бойкотированием данной фирмы. «Господи какие нелюди! Еще и воду продают… Не покупайте их воду! Пусть они захлебнуться ей!», — пишет пользователь Татьяна Балашова. Ранее URA.RU сообщало, что живодеры расстреляли на трассе медвежонка. Инцидент произошел на трассе в Нефтеюганском районе, недалеко от города Салым. Неизвестные несколько раз выстрелили в медвежонка, бродившего вдоль трассы.