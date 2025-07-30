В ХМАО закрыли дело сына, который забил мать гирей

Сургутский городской суд прекратил уголовное дело жителя, который убил свою мать 16-килограммовой гирей. После преступления мужчина скончался.
«Уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера в связи с совершением общественно-опасного деяния предусмотренного части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации прекращено, в связи с наступлением смерти мужчины», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Кроме гири сын использовал нож.
Следователи решили, что мужчина был невменяемым. «Применена принудительная мера медицинского характера», — уточняется в публикации.
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