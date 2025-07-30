30 июля 2025

В ХМАО закрыли дело сына, который забил мать гирей

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень забил мать гирей в Югре
Парень забил мать гирей в Югре Фото:

Сургутский городской суд прекратил уголовное дело жителя, который убил свою мать 16-килограммовой гирей. После преступления мужчина скончался.

«Уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера в связи с совершением общественно-опасного деяния предусмотренного части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации прекращено, в связи с наступлением смерти мужчины», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Кроме гири сын использовал нож.

Следователи решили, что мужчина был невменяемым. «Применена принудительная мера медицинского характера», — уточняется в публикации.

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Сургутский городской суд прекратил уголовное дело жителя, который убил свою мать 16-килограммовой гирей. После преступления мужчина скончался. «Уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера в связи с совершением общественно-опасного деяния предусмотренного части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации прекращено, в связи с наступлением смерти мужчины», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Кроме гири сын использовал нож. Следователи решили, что мужчина был невменяемым. «Применена принудительная мера медицинского характера», — уточняется в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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