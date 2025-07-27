Власти ХМАО пересматривают формат муниципальной реформы. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, ее, вероятно, будут проводить повсеместно, а не в двух пилотных районах, как это планировала экс-губернатор Югры Наталья Комарова.
«В правительстве могут отказаться от пилотных проектов внедрения одноуровневой системы местного самоуправления и сокращения сельских дум в двух районах автономного округа — Белоярском и Советском. Надо проводить реформу повсеместно. Но работа над ней начнется после выборов 2025 и 2026 года. Окончательного решения еще нет», — сообщает инсайдер.
На форуме муниципальных депутатов губернатор Руслан Кухарук вскользь затронул тему перехода на одноуровневую систему. Он подчеркнул, что реформа будет плавной. Но подробности раскрывать не стал.
В апреле 2024 года стало известно о планах кабмина ХМАО начать масштабную муниципальную реформу, которую откладывали из-за пандемии. Обсуждалось создание муниципальных округов, а также упразднение сельских дум и должностей глав поселений.
Пилотными проектами должны были стать Белоярский и Советский районы. Глава Белоярского Сергей Маненков в беседе с журналистом уточнил, что муниципалитет, в целом, готов к обновлениям. Но пока главным вопросом повестки остается проведение выборов. В Единый день голосования осенью 2025 года жители изберут новый созыв районной думы.
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