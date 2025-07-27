27 июля 2025
26 июля 2025

Власти ХМАО пересматривают формат муниципальной реформы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В правительстве ХМАО могут пересмотреть формат проведения муниципальной реформы
В правительстве ХМАО могут пересмотреть формат проведения муниципальной реформы Фото:

Власти ХМАО пересматривают формат муниципальной реформы. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, ее, вероятно, будут проводить повсеместно, а не в двух пилотных районах, как это планировала экс-губернатор Югры Наталья Комарова.

«В правительстве могут отказаться от пилотных проектов внедрения одноуровневой системы местного самоуправления и сокращения сельских дум в двух районах автономного округа — Белоярском и Советском. Надо проводить реформу повсеместно. Но работа над ней начнется после выборов 2025 и 2026 года. Окончательного решения еще нет», — сообщает инсайдер.

На форуме муниципальных депутатов губернатор Руслан Кухарук вскользь затронул тему перехода на одноуровневую систему. Он подчеркнул, что реформа будет плавной. Но подробности раскрывать не стал.

В апреле 2024 года стало известно о планах кабмина ХМАО начать масштабную муниципальную реформу, которую откладывали из-за пандемии. Обсуждалось создание муниципальных округов, а также упразднение сельских дум и должностей глав поселений.

Пилотными проектами должны были стать Белоярский и Советский районы. Глава Белоярского Сергей Маненков в беседе с журналистом уточнил, что муниципалитет, в целом, готов к обновлениям. Но пока главным вопросом повестки остается проведение выборов. В Единый день голосования осенью 2025 года жители изберут новый созыв районной думы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО пересматривают формат муниципальной реформы. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, ее, вероятно, будут проводить повсеместно, а не в двух пилотных районах, как это планировала экс-губернатор Югры Наталья Комарова. «В правительстве могут отказаться от пилотных проектов внедрения одноуровневой системы местного самоуправления и сокращения сельских дум в двух районах автономного округа — Белоярском и Советском. Надо проводить реформу повсеместно. Но работа над ней начнется после выборов 2025 и 2026 года. Окончательного решения еще нет», — сообщает инсайдер. На форуме муниципальных депутатов губернатор Руслан Кухарук вскользь затронул тему перехода на одноуровневую систему. Он подчеркнул, что реформа будет плавной. Но подробности раскрывать не стал. В апреле 2024 года стало известно о планах кабмина ХМАО начать масштабную муниципальную реформу, которую откладывали из-за пандемии. Обсуждалось создание муниципальных округов, а также упразднение сельских дум и должностей глав поселений. Пилотными проектами должны были стать Белоярский и Советский районы. Глава Белоярского Сергей Маненков в беседе с журналистом уточнил, что муниципалитет, в целом, готов к обновлениям. Но пока главным вопросом повестки остается проведение выборов. В Единый день голосования осенью 2025 года жители изберут новый созыв районной думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...