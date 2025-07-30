30 июля 2025

Глава Урая назначил нового первого заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Урая Закирзянов назначил на должность первого заместителя Елену Подбуцкую
Мэр Урая Закирзянов назначил на должность первого заместителя Елену Подбуцкую Фото:

Мэр Урая Тимур Закирзянов назначил на должность первого заместителя Елену Подбуцкую. Ранее она занимала должность заместителя по социальной политике. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«Подбуцкая была назначена первым заместителем. При этом функционал у нее остался прежний, она также отвечает за социальную политику», — уточнили в мэрии Урая. Ранее эту руководящую позицию занимал Михаил Данилов, курировавший вопросы внутренней политики.

На данный момент кандидатов на освободившуюся должность заместителя главы по внутренней политике нет, сообщил URA.RU источник в администрации города. Данилов уволился из мэрии Урая после уголовного дела в отношении его подчиненной.

Ранее URA.RU писало, что на место первого вице-мэра также претендовал безработный депутат думы Урая Леонард Насибуллин. Тогда источники в политическом истеблишменте посчитали, что у депутата нет шансов занять этот пост. Также Насибуллин проиграл суд и должен заплатить за клевету в адрес Подбуцкой. Она подала на него в суд из-за постов в Telegram-канале, обвинив в массовых заявлениях, порочащих славу, достоинство и деловую репутацию.

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Мэр Урая Тимур Закирзянов назначил на должность первого заместителя Елену Подбуцкую. Ранее она занимала должность заместителя по социальной политике. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «Подбуцкая была назначена первым заместителем. При этом функционал у нее остался прежний, она также отвечает за социальную политику», — уточнили в мэрии Урая. Ранее эту руководящую позицию занимал Михаил Данилов, курировавший вопросы внутренней политики. На данный момент кандидатов на освободившуюся должность заместителя главы по внутренней политике нет, сообщил URA.RU источник в администрации города. Данилов уволился из мэрии Урая после уголовного дела в отношении его подчиненной. Ранее URA.RU писало, что на место первого вице-мэра также претендовал безработный депутат думы Урая Леонард Насибуллин. Тогда источники в политическом истеблишменте посчитали, что у депутата нет шансов занять этот пост. Также Насибуллин проиграл суд и должен заплатить за клевету в адрес Подбуцкой. Она подала на него в суд из-за постов в Telegram-канале, обвинив в массовых заявлениях, порочащих славу, достоинство и деловую репутацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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