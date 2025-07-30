Глава Урая назначил нового первого заместителя

Мэр Урая Тимур Закирзянов назначил на должность первого заместителя Елену Подбуцкую. Ранее она занимала должность заместителя по социальной политике. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«Подбуцкая была назначена первым заместителем. При этом функционал у нее остался прежний, она также отвечает за социальную политику», — уточнили в мэрии Урая. Ранее эту руководящую позицию занимал Михаил Данилов, курировавший вопросы внутренней политики.
На данный момент кандидатов на освободившуюся должность заместителя главы по внутренней политике нет, сообщил URA.RU источник в администрации города. Данилов уволился из мэрии Урая после уголовного дела в отношении его подчиненной.
Ранее URA.RU писало, что на место первого вице-мэра также претендовал безработный депутат думы Урая Леонард Насибуллин. Тогда источники в политическом истеблишменте посчитали, что у депутата нет шансов занять этот пост. Также Насибуллин проиграл суд и должен заплатить за клевету в адрес Подбуцкой. Она подала на него в суд из-за постов в Telegram-канале, обвинив в массовых заявлениях, порочащих славу, достоинство и деловую репутацию.
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