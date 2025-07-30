30 июля 2025

Врачи ХМАО спасли шестимесячного малыша с редким заболеванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Операцию провели детский уролог Данил Железнов и заведующий отделением Николай Обухов (архивное фото)
Операцию провели детский уролог Данил Железнов и заведующий отделением Николай Обухов (архивное фото) Фото:

В Нижневартовской окружной детской больнице (ХМАО) успешно прооперировали шестимесячного мальчика. У малыша обнаружили серьезное заболевание — расширение мочеточника и нарушение оттока мочи от почки. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.

«Диагноз — врожденный обструктивный мегауретер слева высокой степени — расширение мочеточника и отсутствие нормального оттока мочи от почки. Без хирургического вмешательства это могло привести к тяжелым осложнениям», — подчеркнул Паськов в своем telegram-канале.

Операцию провели опытные врачи уроандрологического отделения. Сейчас ребенок прошел контрольное обследование — почка работает нормально, мочеточник пришел в норму. Мама мальчика благодарит врачей за профессионализм и внимательное отношение. Ребенку нужно будет регулярно наблюдаться у специалистов.

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В Нижневартовской окружной детской больнице (ХМАО) успешно прооперировали шестимесячного мальчика. У малыша обнаружили серьезное заболевание — расширение мочеточника и нарушение оттока мочи от почки. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов. «Диагноз — врожденный обструктивный мегауретер слева высокой степени — расширение мочеточника и отсутствие нормального оттока мочи от почки. Без хирургического вмешательства это могло привести к тяжелым осложнениям», — подчеркнул Паськов в своем telegram-канале. Операцию провели опытные врачи уроандрологического отделения. Сейчас ребенок прошел контрольное обследование — почка работает нормально, мочеточник пришел в норму. Мама мальчика благодарит врачей за профессионализм и внимательное отношение. Ребенку нужно будет регулярно наблюдаться у специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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