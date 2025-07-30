Врачи ХМАО спасли шестимесячного малыша с редким заболеванием

В Нижневартовской окружной детской больнице (ХМАО) успешно прооперировали шестимесячного мальчика. У малыша обнаружили серьезное заболевание — расширение мочеточника и нарушение оттока мочи от почки. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.
«Диагноз — врожденный обструктивный мегауретер слева высокой степени — расширение мочеточника и отсутствие нормального оттока мочи от почки. Без хирургического вмешательства это могло привести к тяжелым осложнениям», — подчеркнул Паськов в своем telegram-канале.
Операцию провели опытные врачи уроандрологического отделения. Сейчас ребенок прошел контрольное обследование — почка работает нормально, мочеточник пришел в норму. Мама мальчика благодарит врачей за профессионализм и внимательное отношение. Ребенку нужно будет регулярно наблюдаться у специалистов.
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