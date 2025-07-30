Жители ХМАО рассказали, как борются со стрессом после отпуска

Жители Югры, чтобы избежать стресса возвращаются из отпуска за пару дней до выхода на работу. А некоторые в первый рабочий день стараются не браться за сложные задачи, рассказали URA.RU аналитики SuperJob.
«Как жители ХМАО борются с постотпускным стрессом? 28% возвращаются домой за 1-2 дня до выхода на работу, 16% в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 15% стараются выспаться и не перегружать себя. 9% горожан прибегают к успокоительным средствам», — говорится в исследовании.
Женщины чаще возвращаются из отпуска заранее. Многие мужчины при этом утверждают, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими. А большую стрессоустойчивость показывают люди старше 45 лет. Причем неприятные ощущения при выходе на работу чаще не испытывают люди, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно обращаться за советом к виртуальным собеседникам. Общение с чат-ботами помогает югорчанам справляться со стрессом и тревожностью.
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