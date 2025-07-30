Жителей ХМАО предупредили об опасных паразитах в рыбе

Врачи центра общественного здоровья Югры предупредили жителей, что заразиться описторхозом можно через плохо приготовленную рыбу. Паразиты могут навредить печени.
«Описторхоз — паразитарное заболевание, поражающее печень и желчевыводящие пути. Попадая в организм человека через недостаточно термически обработанную рыбу семейства карповых, описторхи начинают свою разрушительную деятельность, приводя к хроническому воспалению и повреждению печени», — говорится в telegram-канале «Здоровая Югра».
Болезнь может долго протекать без симптомов, но при этом разрушать печень. Чтобы не заразиться, варить или жарить рыбу нужно минимум 20 минут. А при солении использовать побольше соли и выдерживать ее длительное время.
«Важно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки после контакта с сырой рыбой. Использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырой и готовой продукции», — уточняют медики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске семейная пара пожаловалась на заражение описторхозом. Симптомы они заметили после того, как съели вяленого язя.
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