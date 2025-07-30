30 июля 2025

Жителей ХМАО предупредили об опасных паразитах в рыбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Описторхозом можно заразиться через рыбу
Описторхозом можно заразиться через рыбу Фото:

Врачи центра общественного здоровья Югры предупредили жителей, что заразиться описторхозом можно через плохо приготовленную рыбу. Паразиты могут навредить печени.

«Описторхоз — паразитарное заболевание, поражающее печень и желчевыводящие пути. Попадая в организм человека через недостаточно термически обработанную рыбу семейства карповых, описторхи начинают свою разрушительную деятельность, приводя к хроническому воспалению и повреждению печени», — говорится в telegram-канале «Здоровая Югра».

Болезнь может долго протекать без симптомов, но при этом разрушать печень. Чтобы не заразиться, варить или жарить рыбу нужно минимум 20 минут. А при солении использовать побольше соли и выдерживать ее длительное время.

«Важно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки после контакта с сырой рыбой. Использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырой и готовой продукции», — уточняют медики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске семейная пара пожаловалась на заражение описторхозом. Симптомы они заметили после того, как съели вяленого язя.

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Врачи центра общественного здоровья Югры предупредили жителей, что заразиться описторхозом можно через плохо приготовленную рыбу. Паразиты могут навредить печени. «Описторхоз — паразитарное заболевание, поражающее печень и желчевыводящие пути. Попадая в организм человека через недостаточно термически обработанную рыбу семейства карповых, описторхи начинают свою разрушительную деятельность, приводя к хроническому воспалению и повреждению печени», — говорится в telegram-канале «Здоровая Югра». Болезнь может долго протекать без симптомов, но при этом разрушать печень. Чтобы не заразиться, варить или жарить рыбу нужно минимум 20 минут. А при солении использовать побольше соли и выдерживать ее длительное время. «Важно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки после контакта с сырой рыбой. Использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырой и готовой продукции», — уточняют медики. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске семейная пара пожаловалась на заражение описторхозом. Симптомы они заметили после того, как съели вяленого язя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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