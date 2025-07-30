30 июля 2025

Аэропорт Сургута объяснил причину изменения правил въезда на парковку

Аэропорт Сургута изменил правила въезда на парковку, чтобы избавиться от пробок
© Служба новостей «URA.RU»
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Правила въезда на территорию аэропорта изменили, чтобы избежать пробок
Правила въезда на территорию аэропорта изменили, чтобы избежать пробок Фото:

Аэропорт Сургута изменил правила въезда на территорию, чтобы избежать пробок в пиковые часы. С 1 августа при повторном заезде в течение 60 минут водителям придется платить 400 рублей.

«Почему это важно? Мера направлена на сокращение количества многократных заездов, которые в часы пик создают заторы и мешают свободной посадке и высадке пассажиров», — говорится в группе аэропорта в соцсети VK.

Машины фиксирует система распознавания номеров. Повторный заезд в течение часа водителям придется оплатить до выезда через терминал аэропорту.

«Напоминаем: первые 20 минут стоянки бесплатны. Далее: 200 рублей в час. Максимальное время пребывания — 5 часов», — уточнили в публикации.

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Аэропорт Сургута изменил правила въезда на территорию, чтобы избежать пробок в пиковые часы. С 1 августа при повторном заезде в течение 60 минут водителям придется платить 400 рублей. «Почему это важно? Мера направлена на сокращение количества многократных заездов, которые в часы пик создают заторы и мешают свободной посадке и высадке пассажиров», — говорится в группе аэропорта в соцсети VK. Машины фиксирует система распознавания номеров. Повторный заезд в течение часа водителям придется оплатить до выезда через терминал аэропорту. «Напоминаем: первые 20 минут стоянки бесплатны. Далее: 200 рублей в час. Максимальное время пребывания — 5 часов», — уточнили в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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