Аэропорт Сургута объяснил причину изменения правил въезда на парковку

Аэропорт Сургута изменил правила въезда на территорию, чтобы избежать пробок в пиковые часы. С 1 августа при повторном заезде в течение 60 минут водителям придется платить 400 рублей.
«Почему это важно? Мера направлена на сокращение количества многократных заездов, которые в часы пик создают заторы и мешают свободной посадке и высадке пассажиров», — говорится в группе аэропорта в соцсети VK.
Машины фиксирует система распознавания номеров. Повторный заезд в течение часа водителям придется оплатить до выезда через терминал аэропорту.
«Напоминаем: первые 20 минут стоянки бесплатны. Далее: 200 рублей в час. Максимальное время пребывания — 5 часов», — уточнили в публикации.
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