Звезда театра и кино Игорь Петренко назвал Когалым своим вторым родным городом. Актер поздравил жителей с 50-летием Когалыма, рассказав, что впервые побывал здесь в 2004 году.
«Встреча была незабываемо теплой. И я понимал, что когда нибудь я обязательно окажусь еще раз. Я, конечно, не думал о том, что в результате Когалым вообще станет для меня практически вторым родным городом в профессиональной, скажем так, деятельности. Что именно там будет находиться филиал [московского Малого] театра, в котором я служу», — рассказал Петренко в видео-поздравлении, опубликованном в telegram-канале «Наши города».
Тогда в 2004 году Петренко приехал в город на кинофестиваль с картиной «Водитель для Веры». Актер признался, что у него остались теплые впечатления, несмотря на то, что он провел в городе всего один вечер.
«Дорогие когалымчане, от всей души поздравляю вас с пятидесятилетием. Это такой, мне кажется, очень важный возраст. Я понимаю, когда есть уже какой то опыт, но при этом еще много сил, много энергии, много планов и горизонтов», — сказал Петренко.
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