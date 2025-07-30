30 июля 2025

Звезда кино Игорь Петренко признался в любви к городу ХМАО. Видео

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Игорь Петренко назвал Когалым своим вторым родным городом
Игорь Петренко назвал Когалым своим вторым родным городом Фото:

Звезда театра и кино Игорь Петренко назвал Когалым своим вторым родным городом. Актер поздравил жителей с 50-летием Когалыма, рассказав, что впервые побывал здесь в 2004 году.

«Встреча была незабываемо теплой. И я понимал, что когда нибудь я обязательно окажусь еще раз. Я, конечно, не думал о том, что в результате Когалым вообще станет для меня практически вторым родным городом в профессиональной, скажем так, деятельности. Что именно там будет находиться филиал [московского Малого] театра, в котором я служу», — рассказал Петренко в видео-поздравлении, опубликованном в telegram-канале «Наши города».

Тогда в 2004 году Петренко приехал в город на кинофестиваль с картиной «Водитель для Веры». Актер признался, что у него остались теплые впечатления, несмотря на то, что он провел в городе всего один вечер.

«Дорогие когалымчане, от всей души поздравляю вас с пятидесятилетием. Это такой, мне кажется, очень важный возраст. Я понимаю, когда есть уже какой то опыт, но при этом еще много сил, много энергии, много планов и горизонтов», — сказал Петренко.

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Звезда театра и кино Игорь Петренко назвал Когалым своим вторым родным городом. Актер поздравил жителей с 50-летием Когалыма, рассказав, что впервые побывал здесь в 2004 году. «Встреча была незабываемо теплой. И я понимал, что когда нибудь я обязательно окажусь еще раз. Я, конечно, не думал о том, что в результате Когалым вообще станет для меня практически вторым родным городом в профессиональной, скажем так, деятельности. Что именно там будет находиться филиал [московского Малого] театра, в котором я служу», — рассказал Петренко в видео-поздравлении, опубликованном в telegram-канале «Наши города». Тогда в 2004 году Петренко приехал в город на кинофестиваль с картиной «Водитель для Веры». Актер признался, что у него остались теплые впечатления, несмотря на то, что он провел в городе всего один вечер. «Дорогие когалымчане, от всей души поздравляю вас с пятидесятилетием. Это такой, мне кажется, очень важный возраст. Я понимаю, когда есть уже какой то опыт, но при этом еще много сил, много энергии, много планов и горизонтов», — сказал Петренко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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