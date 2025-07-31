Житель ХМАО отделался штрафом за то, что вместе с другом вынес труп в холодильнике

Нефтеюганский районный суд вынес приговор местному жителю, который помог своему другу вынести тело убитой им жертвы. Они спрятали его в холодильник. Об этом сообщается в базе данных суда.
«[Подсудимый с подельниками] поместили труп в полость холодильника, вынесли труп из квартиры и на автомобиле перевезли на безлюдный участок местности возле протоки Акопас, где бросили холодильник с трупом на указанном участке местности. Тем самым [осужденный] сокрыл следы особо тяжкого преступления», — говорится в материалах дела.
Самого убийцу, задушившего знакомого после ссоры, суд приговорил к шести годам лишения свободы еще в феврале. В деле участвовал ещё один подельник — его материалы, как и дело убийцы, были выделены в отдельное производство.
Суд назначил подсудимому штраф в размере 20 тысяч рублей по статье 316 УК РФ (укрывательство преступления). Во время процесса он признал вину.
«Так как статья является не тяжкой, судья вынес решение в рамках санкции. Ему могли назначить и максимальный штраф, возможно, сыграло роль то, что он содействовал следствию», — прокомментировал URA.RU адвокат Московской муниципальной коллегии Константин Мальков.
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