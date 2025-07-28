Бывший пиарщик экс-мэра Сургута нашел новую работу

Бывший пиарщик экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова нашел новую работу. Покинув пост главы департамента массовых коммуникаций после ухода градоначальника, Роман Клим несколько месяцев не появлялся на политической арене Югры. Источники URA.RU сообщили, что политтехнолог будет заниматься выборами в одном из малых городов — Радужном, которые пройдут осенью 2025 года.
«Клим будет заниматься выборами в Радужном», — пояснил источник. Клим в беседе с журналистом агентства информацию подтвердил.
Он пояснил, что консультирует команду единороссов. Клим уточнил, что не является куратором кампании, но у него есть опыт проведения выборов в Радужном в 2020 году, когда была избрана дума текущего созыва. После завершения работы в администрации Сургута он был задействован в непубличных коммерческих проектах.
Клим был советником градоначальника по политическим вопросам с ноября 2021 года, а с января 2022 возглавлял департамент массовых коммуникаций. Он уволился сразу после отставки Андрея Филатова. Экс-градоначальник работал с Климом еще до того, как стал мэром Сургута. Впоследствии новый мэр Максим Слепов обновил пиар-блок.
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