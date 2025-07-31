Прыжок с парашютом и магические обряды: как провести экстремальные выходные в Сургуте

В Сургуте стоит испытать бездорожье и прыгнуть с парашютом
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте можно устроить экстремальные выходные
В Сургуте можно устроить экстремальные выходные Фото:

Летом в Сургуте можно получить по-настоящему незабываемые впечатления — прыгнуть с парашютом, провести обряд с шаманом в лесу либо отправиться покорять леса и реки. Для любителей активного отдыха URA.RU собрало подборку экстремальных развлечений.

Адреналин в небе

Гостям предлагают полетать на самолете и прыгнуть с парашютом вместе с инструктором. Прыжок будет выполняться с высоты трех тысяч метров — хороший выбор для тех, кто хочет получить яркие эмоции и насладиться живописными видами окрестностей Сургута.

Развлечения на воде

Инструкторы приглашают любителей экстрима заняться вейксерфингом на реке Оби — катанием на доске за катером. Такой отдых подойдет тем, кто соскучился по необычным ощущениям и хочет попробовать что-то новое. А если в воду лезть не хочется, можно арендовать катер для речной прогулки.

Бездорожье

В Сургуте зовут покорять бездорожье на квадроциклах. Гостям обещают брызги грязи, живописные маршруты, мощную технику и незабываемые впечатления. При этом на прогулку можно поехать любой компанией — с друзьями или семьей.

Ночевки в палатках

Многие выезжают с палатками на выходные в национальные парки, к озерам, а кто-то отправляется и в более длительные походы. Также периодически сургутян приглашают на вечеринки с ночевкой на природе. Однако такой отдых требует хорошей подготовки и соблюдения мер безопасности.

Магические обряды

Хантыйские шаманы частенько проводят различные обряды, найти их можно через местные сообщества. Обычно в Сургуте они проходят на Барсовой горе — людей обливают ледяной водой из ручья, катают по земле и «заговаривают» от невзгод.

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Летом в Сургуте можно получить по-настоящему незабываемые впечатления — прыгнуть с парашютом, провести обряд с шаманом в лесу либо отправиться покорять леса и реки. Для любителей активного отдыха URA.RU собрало подборку экстремальных развлечений. Адреналин в небе Гостям предлагают полетать на самолете и прыгнуть с парашютом вместе с инструктором. Прыжок будет выполняться с высоты трех тысяч метров — хороший выбор для тех, кто хочет получить яркие эмоции и насладиться живописными видами окрестностей Сургута. Развлечения на воде Инструкторы приглашают любителей экстрима заняться вейксерфингом на реке Оби — катанием на доске за катером. Такой отдых подойдет тем, кто соскучился по необычным ощущениям и хочет попробовать что-то новое. А если в воду лезть не хочется, можно арендовать катер для речной прогулки. Бездорожье В Сургуте зовут покорять бездорожье на квадроциклах. Гостям обещают брызги грязи, живописные маршруты, мощную технику и незабываемые впечатления. При этом на прогулку можно поехать любой компанией — с друзьями или семьей. Ночевки в палатках Многие выезжают с палатками на выходные в национальные парки, к озерам, а кто-то отправляется и в более длительные походы. Также периодически сургутян приглашают на вечеринки с ночевкой на природе. Однако такой отдых требует хорошей подготовки и соблюдения мер безопасности. Магические обряды Хантыйские шаманы частенько проводят различные обряды, найти их можно через местные сообщества. Обычно в Сургуте они проходят на Барсовой горе — людей обливают ледяной водой из ручья, катают по земле и «заговаривают» от невзгод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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