30 июля 2025

Приезд телеведущей Кудрявцевой на День города в ХМАО оказался фейком

© Служба новостей «URA.RU»
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Концертно-организационная компания ошибочно разместила на своем сайте информацию о визите Кудрявцевой в Когалым
Концертно-организационная компания ошибочно разместила на своем сайте информацию о визите Кудрявцевой в Когалым Фото:

Приезд телеведущей Леры Кудрявцевой на День города в Когалым оказался фейком. На сайте одной из концертно-организационных компаний ошибочно разместили информацию о визите звезды 26 августа.

«Это неверная информация», — ответил на запрос URA.RU представитель компании. На момент публикации на сайте уже удалили анонс об участии телеведущей в праздновании Дня города в Когалыме.

Приезд Кудрявцевой опровергли и в администрации Когалыма. «Информация об участии Леры Кудрявцевой в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию с момента основания в администрации города Когалыма отсутствует», — прокомментировали агентству в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что пилотажная группа «Русские Витязи» устроит авиашоу в Когалыме в честь Дня города. Выступление запланировано 27 августа.

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Приезд телеведущей Леры Кудрявцевой на День города в Когалым оказался фейком. На сайте одной из концертно-организационных компаний ошибочно разместили информацию о визите звезды 26 августа. «Это неверная информация», — ответил на запрос URA.RU представитель компании. На момент публикации на сайте уже удалили анонс об участии телеведущей в праздновании Дня города в Когалыме. Приезд Кудрявцевой опровергли и в администрации Когалыма. «Информация об участии Леры Кудрявцевой в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию с момента основания в администрации города Когалыма отсутствует», — прокомментировали агентству в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что пилотажная группа «Русские Витязи» устроит авиашоу в Когалыме в честь Дня города. Выступление запланировано 27 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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