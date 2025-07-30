Приезд телеведущей Кудрявцевой на День города в ХМАО оказался фейком

Приезд телеведущей Леры Кудрявцевой на День города в Когалым оказался фейком. На сайте одной из концертно-организационных компаний ошибочно разместили информацию о визите звезды 26 августа.
«Это неверная информация», — ответил на запрос URA.RU представитель компании. На момент публикации на сайте уже удалили анонс об участии телеведущей в праздновании Дня города в Когалыме.
Приезд Кудрявцевой опровергли и в администрации Когалыма. «Информация об участии Леры Кудрявцевой в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию с момента основания в администрации города Когалыма отсутствует», — прокомментировали агентству в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что пилотажная группа «Русские Витязи» устроит авиашоу в Когалыме в честь Дня города. Выступление запланировано 27 августа.
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