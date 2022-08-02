В Кремле готовы принять приглашение Путина на саммит АТЭС

В Кремле готовы принять приглашение на участие в саммите АТЭС
В Кремле готовы принять приглашение Таиланда на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, с удовольствием получим это приглашение. Россия участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению. Ближе к моменту проведения мероприятия мы примем решение, в каком формате будет наиболее целесообразно принять в нем участие», — заявил Песков.
Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Таиланд ждет участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС. Официальное приглашение будет направлено в Кремль в ближайшее время.
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