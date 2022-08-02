В Кремле готовы принять приглашение Путина на саммит АТЭС

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле готовы принять приглашение на участие в саммите АТЭС Фото:

В Кремле готовы принять приглашение Таиланда на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, с удовольствием получим это приглашение. Россия участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению. Ближе к моменту проведения мероприятия мы примем решение, в каком формате будет наиболее целесообразно принять в нем участие», — заявил Песков.

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Таиланд ждет участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС. Официальное приглашение будет направлено в Кремль в ближайшее время.

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В Кремле готовы принять приглашение Таиланда на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, с удовольствием получим это приглашение. Россия участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению. Ближе к моменту проведения мероприятия мы примем решение, в каком формате будет наиболее целесообразно принять в нем участие», — заявил Песков. Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Таиланд ждет участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС. Официальное приглашение будет направлено в Кремль в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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