Посол Таиланда: Путина ждут на саммите АТЭС

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
В последний раз Владимир Путин принимал участие в АТЭС в Таиланде в 2003 году Фото:

Власти Таиланда ждут приезда президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Приглашение глава государства получит в ближайшее время. Такой информацией поделился посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

«В 2003 году президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить [в Таиланде]. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит», — сказал он в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

В этом году Россия и Таиланд отмечают 125-летие установления дипломатических отношений между государствами. Приезд российского лидера может стать памятным событием, передает RT.

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Власти Таиланда ждут приезда президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Приглашение глава государства получит в ближайшее время. Такой информацией поделился посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават. «В 2003 году президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить [в Таиланде]. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит», — сказал он в беседе с корреспондентом РИА «Новости». В этом году Россия и Таиланд отмечают 125-летие установления дипломатических отношений между государствами. Приезд российского лидера может стать памятным событием, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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