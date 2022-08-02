Посол Таиланда: Путина ждут на саммите АТЭС

В последний раз Владимир Путин принимал участие в АТЭС в Таиланде в 2003 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Таиланда ждут приезда президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Приглашение глава государства получит в ближайшее время. Такой информацией поделился посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

«В 2003 году президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить [в Таиланде]. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит», — сказал он в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

В этом году Россия и Таиланд отмечают 125-летие установления дипломатических отношений между государствами. Приезд российского лидера может стать памятным событием, передает RT.