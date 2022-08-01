01 августа 2022

Участники специальной операции на Украине обратились к тюменцам. Видео

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Военнослужащие записали для тюменцев видео со словами благодарности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тюменские сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, обратились к землякам со словами благодарности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. Сотрудники Росгвардии записали для тюменцев видео.

«Спасибо вам огромное за оказанную заботу, внимание и поддержку. Очень приятно, что за тысячи километров у нас есть надежные друзья. Уверены, с вашей поддержкой поставленные задачи будут обязательно выполнены, победа будет за нами», — говорят военные на видео обращении.

В рамках всероссийских патриотических акций из Тюмени было отправлено свыше 200 коробок с подарками для сотрудников Росгвардии, участвующих в спецоперации по защите мирных граждан на Украине. Среди которых сотни писем со словами поддержки и детские рисунки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Главной целью является освобождение мирного населения от геноцида.

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Тюменские сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, обратились к землякам со словами благодарности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. Сотрудники Росгвардии записали для тюменцев видео. «Спасибо вам огромное за оказанную заботу, внимание и поддержку. Очень приятно, что за тысячи километров у нас есть надежные друзья. Уверены, с вашей поддержкой поставленные задачи будут обязательно выполнены, победа будет за нами», — говорят военные на видео обращении. В рамках всероссийских патриотических акций из Тюмени было отправлено свыше 200 коробок с подарками для сотрудников Росгвардии, участвующих в спецоперации по защите мирных граждан на Украине. Среди которых сотни писем со словами поддержки и детские рисунки. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Главной целью является освобождение мирного населения от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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