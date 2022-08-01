Курганцы заметили грязный фонтан и посочувствовали десантникам. Видео

02 августа 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Некоторые жители Кургана считают, что дно фонтана грязное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые горожане заметили, что в Кургане не работает фонтан, расположенный около памятника воинам — зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, а его дно, по мнению курганцев, грязное. Горожане предположили, что из-за этого никто из десантников в День ВДВ не стал рисковать заходить в фонтан. «Фонтан мало того, что не работает. В нем еще грязно. Непонятно, почему обычно проблемы с фонтанами возникают в День ВДВ, который ассоциируется у некоторых людей с фонтанами», — рассказала URA.RU горожанка. В разговоре с корреспондентом URA.RU некоторые десантники предположили, что фонтан был отключен в этот день, чтобы в нем никто не купался. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, что фонтан отключили для профилактических работ, которые регулярно проводят в течение всего летнего периода. Представители власти отметили, что в ближайшее время фонтан будет включен. «Чистка фонтана производится в летний период от пяти до восьми раз в зависимости от загрязнения воды и форсунок», — добавили в мэрии. Ранее стало известно, что десантники из Кургана не смогли в День ВДВ прыгнуть с парашютом в летном центре «Логовушка». Это связано с тем, что летный состав задействован в авиапатрулировании, а прыжки провели накануне праздника.

Некоторые горожане заметили, что в Кургане не работает фонтан, расположенный около памятника воинам — зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, а его дно, по мнению курганцев, грязное. Горожане предположили, что из-за этого никто из десантников в День ВДВ не стал рисковать заходить в фонтан. «Фонтан мало того, что не работает. В нем еще грязно. Непонятно, почему обычно проблемы с фонтанами возникают в День ВДВ, который ассоциируется у некоторых людей с фонтанами», — рассказала URA.RU горожанка. В разговоре с корреспондентом URA.RU некоторые десантники предположили, что фонтан был отключен в этот день, чтобы в нем никто не купался. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, что фонтан отключили для профилактических работ, которые регулярно проводят в течение всего летнего периода. Представители власти отметили, что в ближайшее время фонтан будет включен. «Чистка фонтана производится в летний период от пяти до восьми раз в зависимости от загрязнения воды и форсунок», — добавили в мэрии. Ранее стало известно, что десантники из Кургана не смогли в День ВДВ прыгнуть с парашютом в летном центре «Логовушка». Это связано с тем, что летный состав задействован в авиапатрулировании, а прыжки провели накануне праздника.