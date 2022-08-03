03 августа 2022

В ХМАО власти придумали, как спасти новую набережную от вандалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, строительный кран, запрещено, строительные работы, предупреждение, забор
Строители установят на недостроенной набережной дополнительные заборы и уберут часть уличной мебели Фото:

Власти Нижневартовска временно уберут уличную мебель и поставят дополнительные заборы на недостроенной набережной Оби. Местные жители проникают на объект и гуляют по стройплощадке, мешая строителям. Об этом URA.RU рассказал директор городского капстроя Иван Силецкий.

«Часть уличной мебели уберем и сконцентрируем в одном месте, установим дополнительные ограждения — железные листы. Вдоль улицы Пикмана тоже поручили подрядчику, чтобы он сделал забор выше. Лентой накроем и ограничим доступ. Перекрывая проезды мы исключаем движение транспортных средств — это велосипеды, самокаты. Потом ограничиваем доступ на детские игровые площадки», — прокомментировал URA.RU Силецкий.

Сдать в эксплуатацию часть новой набережной власти намерены в сентябре. При этом вандалы уже испортили на объекте скамейки, малые архитектурные формы, покрытие на детских площадках. «Кто-то хочет напиток открыть о лавочку, и соответственно появляются сколы», — добавляет Силецкий.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Строители раскладывают его, чтобы трава отлежалась, а вандалы скатывают газон обратно и уносят в неизвестном направлении.

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Власти Нижневартовска временно уберут уличную мебель и поставят дополнительные заборы на недостроенной набережной Оби. Местные жители проникают на объект и гуляют по стройплощадке, мешая строителям. Об этом URA.RU рассказал директор городского капстроя Иван Силецкий. «Часть уличной мебели уберем и сконцентрируем в одном месте, установим дополнительные ограждения — железные листы. Вдоль улицы Пикмана тоже поручили подрядчику, чтобы он сделал забор выше. Лентой накроем и ограничим доступ. Перекрывая проезды мы исключаем движение транспортных средств — это велосипеды, самокаты. Потом ограничиваем доступ на детские игровые площадки», — прокомментировал URA.RU Силецкий. Сдать в эксплуатацию часть новой набережной власти намерены в сентябре. При этом вандалы уже испортили на объекте скамейки, малые архитектурные формы, покрытие на детских площадках. «Кто-то хочет напиток открыть о лавочку, и соответственно появляются сколы», — добавляет Силецкий. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Строители раскладывают его, чтобы трава отлежалась, а вандалы скатывают газон обратно и уносят в неизвестном направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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