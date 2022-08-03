В ХМАО власти придумали, как спасти новую набережную от вандалов

04 августа 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Строители установят на недостроенной набережной дополнительные заборы и уберут часть уличной мебели Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Нижневартовска временно уберут уличную мебель и поставят дополнительные заборы на недостроенной набережной Оби. Местные жители проникают на объект и гуляют по стройплощадке, мешая строителям. Об этом URA.RU рассказал директор городского капстроя Иван Силецкий. «Часть уличной мебели уберем и сконцентрируем в одном месте, установим дополнительные ограждения — железные листы. Вдоль улицы Пикмана тоже поручили подрядчику, чтобы он сделал забор выше. Лентой накроем и ограничим доступ. Перекрывая проезды мы исключаем движение транспортных средств — это велосипеды, самокаты. Потом ограничиваем доступ на детские игровые площадки», — прокомментировал URA.RU Силецкий. Сдать в эксплуатацию часть новой набережной власти намерены в сентябре. При этом вандалы уже испортили на объекте скамейки, малые архитектурные формы, покрытие на детских площадках. «Кто-то хочет напиток открыть о лавочку, и соответственно появляются сколы», — добавляет Силецкий. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Строители раскладывают его, чтобы трава отлежалась, а вандалы скатывают газон обратно и уносят в неизвестном направлении.

Власти Нижневартовска временно уберут уличную мебель и поставят дополнительные заборы на недостроенной набережной Оби. Местные жители проникают на объект и гуляют по стройплощадке, мешая строителям. Об этом URA.RU рассказал директор городского капстроя Иван Силецкий. «Часть уличной мебели уберем и сконцентрируем в одном месте, установим дополнительные ограждения — железные листы. Вдоль улицы Пикмана тоже поручили подрядчику, чтобы он сделал забор выше. Лентой накроем и ограничим доступ. Перекрывая проезды мы исключаем движение транспортных средств — это велосипеды, самокаты. Потом ограничиваем доступ на детские игровые площадки», — прокомментировал URA.RU Силецкий. Сдать в эксплуатацию часть новой набережной власти намерены в сентябре. При этом вандалы уже испортили на объекте скамейки, малые архитектурные формы, покрытие на детских площадках. «Кто-то хочет напиток открыть о лавочку, и соответственно появляются сколы», — добавляет Силецкий. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Строители раскладывают его, чтобы трава отлежалась, а вандалы скатывают газон обратно и уносят в неизвестном направлении.