Один из ресторанов быстрого питания полностью перешел на производство халяльной продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ресторан быстрого питания KFC, который находится в тюменском ЦУМе перешел на халяльное меню. Об этом URA.RU сообщили сотрудники горячей линии.

«Да, теперь вся наша продукция халяль. На упаковках также появится наклейка, подтверждающая, что продукция соответствует халяльным стандартам», — рассказали на горячей линии тюменского ресторана.

Документ, свидетельствующий о том, что ресторан способен обеспечить производство продуктов питания с соблюдением стандарта «Халяль», а также с соблюдением норм ислама, вручил руководству тюменского КFC сам муфтий региона — Зиннат хазрат Садыков. Комитетом по стандарту «Халяль» проводилась проверка всего меню заведения. Ресторан стал работать по новым стандартам первого августа. Также сотрудники ресторана рассказали, что количество гостей заметно увеличилось.

Ранее URA.RU писало о том, что сеть ресторанов KFC в России сменит название. Об этом сообщили владельцы американской компании Yum! Brands, которой принадлежат эти рестораны.