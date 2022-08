В Перми пройдет 12-часовой рейв

В Перми с 6 на 7 августа пройдет масштабный рейв, который будет длиться 12 часов. Хедлайнерами выступят музыканты из Москвы, Новосибирска, Смоленска, Твери, Пскова и пермские резиденты проекта. Анонс мероприятия организаторы рейва — проект Sight by Sight — выложили в своих группах в соцсетях. «Пять хедлайнеров со всей России, девять резидентов Sight By Sight, 12 часов рейва, два танцпола, промышленная локация в Перми с открытой территорией станет клубом на одну ночь. Место проведения объявим в день мероприятия в соцсетях проекта Sight by Sight», — пишут организаторы. Вечеринка начнется 6 августа в 20:00 и закончится 7 августа в 8:00. На танцполах для пермяков будут играть Armodine, Gigital Koala, Gofra Maslow, Stan Rave, Wetmo, Baadwrk и другие. Всего в продаже 700 билетов стоимостью от 500 до 800 рублей. Цена зависит от времени покупки — чем ближе к мероприятию, тем дороже билет. А перед тем, как пойти на вечеринку, отдыхающим пермякам можно посетить экскурсию по пермскому кольцу на электричке. Программа рассчитана на полтора часа.

