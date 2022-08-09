Минздрав Крыма: в результате взрывов пострадали пять человек

09 августа 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Пятеро пострадавших доставлены в больницу, сообщил Константин Скорупский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате серии взрывов в Крыму пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава минздрава республики Константин Скорупский. «По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет», — передает РИА «Новости» слова Скорупского. Ранее власти Крыма сообщили о серии взрывов в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке. В Минобороны РФ сообщили, что причина взрыва в детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки.

В результате серии взрывов в Крыму пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава минздрава республики Константин Скорупский. «По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет», — передает РИА «Новости» слова Скорупского. Ранее власти Крыма сообщили о серии взрывов в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке. В Минобороны РФ сообщили, что причина взрыва в детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки.