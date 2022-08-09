В результате серии взрывов в Крыму пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава минздрава республики Константин Скорупский.
«По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет», — передает РИА «Новости» слова Скорупского.
Ранее власти Крыма сообщили о серии взрывов в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке. В Минобороны РФ сообщили, что причина взрыва в детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки.
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