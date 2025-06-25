«Насмешка над экономическими реалиями»: в ГД потребовали поднять стипендию в вузах до прожиточного минимума

Нилов: необходимо повысить стипендию до прожиточного минимума
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за подработок страдает качество учебы студентов, заявил Ярослав Нилов
Из-за подработок страдает качество учебы студентов, заявил Ярослав Нилов Фото:

Стипендию в вузах повысить до прожиточного минимума — такой законопроект вводится в Госдуму. По словам одного из авторов и инициаторов, Ярослава Нилова, данный законопроект поможет студентам тратить больше времени на учебу, а не на подработки, в попытках заработать на еду.

«Базовая стипендия в российских вузах сегодня по-прежнему воспринимается как насмешка над экономическими реалиями. Считаем, что прожиточный минимум, установленный на федеральном уровне — та нижняя планка размера стипендии, на которую уже сегодня вправе рассчитывать студенты», — заявил депутат. Об этом говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении URA.RU.

По словам Ярослава Нилова, из-за подработок страдает качество учебы. Исходя из этого, в вузах учат работать не по профессии, чтобы «заполнить кадровый вакуум в экономике», а работать курьером, официантом, грузчиком и разнорабочим. В связи с этим и предлагается повысить стипендию студентам.

Нилов также отметил, что идея повысить стипендию до прожиточного минимума рекомендовалась еще в феврале 2024 года. Но эта инициатива так и не вышла за пределы рекомендаций. Ранее в Госдуме также предлагали повысить стипендии до уровня МРОТ. Но и этот законопроект принят не был.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стипендию в вузах повысить до прожиточного минимума — такой законопроект вводится в Госдуму. По словам одного из авторов и инициаторов, Ярослава Нилова, данный законопроект поможет студентам тратить больше времени на учебу, а не на подработки, в попытках заработать на еду. «Базовая стипендия в российских вузах сегодня по-прежнему воспринимается как насмешка над экономическими реалиями. Считаем, что прожиточный минимум, установленный на федеральном уровне — та нижняя планка размера стипендии, на которую уже сегодня вправе рассчитывать студенты», — заявил депутат. Об этом говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении URA.RU. По словам Ярослава Нилова, из-за подработок страдает качество учебы. Исходя из этого, в вузах учат работать не по профессии, чтобы «заполнить кадровый вакуум в экономике», а работать курьером, официантом, грузчиком и разнорабочим. В связи с этим и предлагается повысить стипендию студентам. Нилов также отметил, что идея повысить стипендию до прожиточного минимума рекомендовалась еще в феврале 2024 года. Но эта инициатива так и не вышла за пределы рекомендаций. Ранее в Госдуме также предлагали повысить стипендии до уровня МРОТ. Но и этот законопроект принят не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...